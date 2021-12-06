北投擄人與媽祖協會開槍同人！警「地毯式搜捕」北聯護法狼狽投案

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區1日發生持槍連人帶車擄案！林姓男子欠下北聯幫200萬賭債遭設局，警接獲林妻報案，根據車型沿途攔查到王姓嫌犯，但車上2名共犯已逃逸無蹤。警深入追查後發現，逃跑嫌犯是涉及4月媽祖文化協會槍擊案綽號「楊玖」的北聯幫護法，警發動地毯式強勢搜捕作為，楊嫌2人深知走投無路，自行投案。全案依妨害自由、恐嚇取財移送地士林地檢署偵辦。

▲本月1日北市北投區發生一起當街連人帶車擄案，楊姓主嫌竟是涉案4月媽祖協會開槍案 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

28歲林姓男子，欠下北聯幫賭債，遲遲未還錢，對方不滿叫王姓男子（26歲）設局，約林男、其妻、胞弟到中央南路，豈料楊、陳2名惡煞已在場等並持槍，當場將林連人帶車押走，並叫王男負責開車前往山區，林妻見狀嚇壞趕緊報警，並慌張向警表示「對方有2支槍」警不敢輕忽，花1小時平安將林男救出，並當場逮捕開車的王姓嫌犯，但2共犯在追捕過程中趁機逃跑。

▼王姓嫌犯設局邀請欠債林男及其妻與胞弟到北投中央南路二段，豈料竟持槍將林男強押上車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方深入追查後發現，逃逸的2人竟是在今年4月涉及媽祖文化協會槍擊案綽號「楊玖」的楊志豪及陳姓友人，隨即向士林地檢署及士林地院聲請拘票及搜索票，歷經3日地毯式強勢搜捕作為，楊嫌2人深知已走投無路，在4日下午4時許，步行到派出所投案，隨即當場遭拘提上銬。

警隨後帶同楊、陳2嫌到相關處所實施搜索，查扣疑犯案手機1支，全案依妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送士林地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押2嫌。

