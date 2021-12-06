被公公打到「頭部創傷」：要讓妳死！媳婦硬起來告了　結局出爐

▲蕭翁毆打媳婦，遭到對方提告並求償。（圖／示意圖，無關本案／unsplash）

記者林昱萱／屏東報導

屏東一名蕭姓老翁因為與媳婦有摩擦，就徒手暴打對方，並於過程中恫嚇對方，「要殺了妳、要讓妳死」等語。對此，屏東地院審理後，依判蕭翁有期徒刑4月，得易科罰金，並須賠償媳婦2萬1060元。

判決指出，蕭翁和媳婦之前在住處內發生爭執後，竟基於恐嚇危害安全之犯意，向對方恫稱，「要殺了妳、要讓妳死、我現在想要妳的命，妳都不知道」等語，以此等加害生命、身體之事恐嚇媳婦，讓媳婦心生畏懼，致生危害於安全，而之後蕭男仍覺得不足夠，竟將恐嚇危害安全犯意，提升到傷害犯意，徒手毆打媳婦頭部、臉部，使對方頭部受有創傷、下唇撕裂傷0.5公分、右上臂挫傷等傷害。

法官認為，蕭翁與被害人為公媳，但他卻未能理性溝通、反而衝動行事，復考量他以上開言論恫嚇並毆打媳婦之犯罪情節，媳婦所受傷害非微，所為實非可取；惟念及其犯案後終能坦承犯行，並表達其願與對方和解，審酌其智識程度、現已退休、無業之經濟狀況、在家照顧孫女的生活狀況、患有退化性腰椎併滑脫、左側坐骨神經痛等身體狀況後，依犯殺害罪，判處他4月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。