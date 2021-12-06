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爸姓「屎」從小被笑到大…為女兒取名超崩潰　嬤神建議成氣質妹

▲▼爸姓「屎」從小被笑到大。（圖／翻攝自網易新聞）

▲爸姓「屎」從小被笑到大。（圖／翻攝自網易新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

給孩子起名字對於一些家長來說是一件極其耗費腦力的事情，若是爸爸的姓氏既冷門又「奇葩」的時候，很容易不小心踩了名字的雷區。大陸就有一對夫妻，因為丈夫的罕見姓氏「屎」，讓他們不知該如何幫女兒取名，丈夫更無奈的表示，自己的名字從小被笑到大，不希望女兒跟他經歷一樣的人生，只能求助網友集思廣益，賜給女兒一個好名。

據《網易新聞》報導，屎姓源自於壯族，是個人口不足千人的稀有姓氏，因明代瑤族人屎嘉軍（牛嘉軍）的一句「姓屎姓尿也不姓牛」，使其後代以「屎」為姓。大陸一名父親從小因為這個姓氏被同學取笑，如今他有了自己的小孩，不希望她跟自己一樣有個不快樂的童年，但絞盡腦汁就是想不出個好名，因此想問問大家，該如何取名才能讓女兒人生順遂。

對此，網友們集思廣益，但取的名字屎爸爸都不滿意，讓他很是苦惱。但就在此時，孩子的奶奶隨口說了一句「不然叫屎舒好了。」

他一聽，似乎挺靠譜，於是查閱字典，看到「舒」字有自由安然、從容大方的意思，寓意極好，而且還諧音「史書」，這樣一來，當別人念到孩子名字的時候，就不會把重點放在「屎」上，只會往「史書」上去聯想。為此，一家人鬆了一口氣，欣喜道，「這名字好！」

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