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超稀有姓氏　女童9歲才會寫…村民自豪：一定被人記住

▲▼寫作業,小孩。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲複雜的姓氏讓女童9歲才會寫。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

中文博大精深，有些字就連華人都看不懂。山東省商河縣有一處村莊，全村615人都姓同一個稀有姓氏，一名女孩直到9歲才會寫自己的姓，為此還感到十分自豪，消息在網路上引起熱烈討論。

根據《梨視頻》報導，這處村莊名為「爨家村」，村裡615人姓氏全部相同，村書記爨立貞表示，爨家村是從雲南遷移過來的，在此已有20代。

村中有名女孩叫做爨佳奕，直到9歲才會寫這個字，但她為此感到相當自豪，其餘的村民也深有同感，以前外出工作時，同事們都不認識這個字，只要一講出來，就一定會被人記住。

▼村民們對這個姓氏感到十分自豪。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

▲▼作業,罰寫。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網友們看完複雜的姓氏，忍不住留言回應，「老師痛苦嗎」、「我也記住了，哈哈」、「罕見的姓氏知識又增加了，長知識了」、「這個姓氏確實容易給別人留下很深的印象」、「這個姓氏寫好花的時間一定很多，尤其是考試的時候。」

據了解，爨字讀音為「cuàn」（注音：ㄘㄨㄢˋ），本義是燒火做飯，筆畫高達30畫，依據鄰里間口耳相傳的消息，漢高祖二年的安邑之戰發生時，伙頭軍（負責軍中炊事的人員）曾在此駐紮做飯，因而得名爨村。

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