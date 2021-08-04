　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Google這姓氏要小心！醫「超驚悚介紹」網看傻：臭到3層口罩擋不了

▲▼Google再次捲入個資保護爭議。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲醫師提醒，估狗球員名字時，千萬別只打姓氏。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

奧運賽事場場刺激，日前美國男籃首戰對上法國以76比83吞敗，法國隊球員伊凡•富尼耶（Evan Fournier）全場狂轟28分，成為贏球關鍵。昨（3）日ICU醫師陳志金就發文提醒Google球員名字要特別小心，「千萬不要只搜姓氏Fournier」，網友們不信邪一試都被嚇傻。泌尿科醫師Dr.Bird隨後也PO文解釋原因，驚呼「最可怕是那個味道，戴三層口罩也阻擋不了」。

本刊昨日報導《醫勸估狗「東奧男籃選手」別只打姓氏！網不信一搜：下面突然痛起來》一文，陳志金醫師提醒，如果民眾只搜尋「Fournier（佛尼爾氏症）」，要先做好心理準備，學醫學的人只要在臨床上看過一次慘烈的病況，都會終身難忘。因此他再重申，如果想要搜尋球星的「帥照」，請用全名搜尋「Evan Fournier」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

泌尿科醫師鳥博士也在粉專《Dr.Bird》分享「佛尼爾氏症」到底有多可怕？他強調「膽小的真的不要好奇，保證你會吐！」在臨床上，這種病例不算多，但當住院醫師時卻遇過好幾例，印象實在太深刻。該病症為男性會陰部包括陰囊會呈現紫黑色腫脹，並發出濃郁惡臭，主要為免疫力低，絕大部分為糖尿病未控制，導致各類細菌從會陰部感染，非常可怕。

Google這姓氏要小心！醫「超驚悚介紹」網看傻：臭到3層口罩擋不了。（圖／截自《Dr.Bird》粉專）

▲醫師用一張圖解釋「佛尼爾氏症」有多可怕。（圖／翻攝自《Dr.Bird》粉專）

Dr.Bird解釋，除了內科療法外，主要靠清創，將壞死的肉都剪除。而最大困難點在於，下刀後會發現從表皮到內部「整個都是紫黑色」，怎麼剪都剪不乾淨，完全看不到正常組織。由於患者高血糖，導致細菌不斷吃進去，將會陰底下所有的皮下組織都吃掉了，只能日復一日的清創。

「清創清到後來， 越挖越深，會發現手可以整個深入到病人的肚子皮下。」Dr.Bird心有餘悸地說。但很神奇的是，一般患者的睪丸不會受到影響，因為蛋蛋的那層膜在最內層，通常細菌吃不到那裡。也因此到清創尾端，患者的會陰與陰囊皮膚都沒了，「而兩顆蛋蛋還好好的掛在那裡。」

Dr.Bird驚嘆，人的生命力真的很神奇！當血糖、感染控制好，清創也乾淨後，缺損的皮膚透過植皮，就能慢慢長回來。但遇到這種病例也不由得要提醒大家，一定要注意血糖問題。

ET快訊
英女將拉傷跌地「拒坐輪椅」　忍淚跑跳到終點超催淚
周玉蔻爆今本土確診「個位數」！權威醫傻眼：你又再洩漏什麼
莫德納第二劑再延！恐遇保護力空窗　台大醫舉「這2國結局」笑了
搭捷運內湖上班　「人潮擠爆」卻打不到疫苗！怒：補教憑什麼插隊
快訊／畫面曝！高雄暴雨不停「梓官汪洋一片」　樹倒砸機車騎士
名古屋市長脫罩咬20歲女選手金牌！稱「愛的表現」　網怒：太噁
快訊／史學家、中研院院士余英時逝世　享耆壽91歲
德國「田徑女神」僅去東京觀光？　入選東奧卻苦無出賽機會
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

要求外送員送3樓被拒　她怒刪APP「不想爬樓梯就說」！遭網轟爆

2021「亞洲最佳工作場所Top 10」 　萬豪集團、DHL皆上榜

周玉蔻爆今本土確診「個位數」！李秉穎：你又再洩漏什麼

莫德納第二劑再延！恐遇保護力空窗　台大醫舉「這2國結局」笑了

搭捷運內湖上班　「人潮擠爆」卻打不到疫苗！怒：補教憑什麼插隊

史學家、中研院院士余英時逝世　享耆壽91歲

雄獅內湖總部1員工確診！匡列5同事「另3人PCR結果出爐」

打完疫苗就無敵？有人開始「不戴口罩」她怒了　網：同事早就不戴

快訊／南北開戰「X men」！被柯P點名來切磋　陳其邁反擊了

快訊／第五輪疫苗對象今起預約！　陳時中14：00親自說明

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

等紅燈驚見巨型蟑螂亂竄後照鏡 「展翅瞬間」騎士嚇壞：X！會飛

柔道男神楊勇緯挑戰「快問快答」　這題答最快！超靦腆反應再圈粉

歐漢聲簽字離婚！「是一輩子的家人」　無法磨合：分開是我們想到最好的方式

黎巴嫩大爆炸「倖存嬰兒」滿周歲　媽分娩遭波及...混亂中勇敢生產

外國正妹被台男用不會中文打槍 她怒飆一串台灣小吃名回嗆再見

要求外送員送3樓被拒　她怒刪APP「不想爬樓梯就說」！遭網轟爆

2021「亞洲最佳工作場所Top 10」 　萬豪集團、DHL皆上榜

周玉蔻爆今本土確診「個位數」！李秉穎：你又再洩漏什麼

莫德納第二劑再延！恐遇保護力空窗　台大醫舉「這2國結局」笑了

搭捷運內湖上班　「人潮擠爆」卻打不到疫苗！怒：補教憑什麼插隊

史學家、中研院院士余英時逝世　享耆壽91歲

雄獅內湖總部1員工確診！匡列5同事「另3人PCR結果出爐」

打完疫苗就無敵？有人開始「不戴口罩」她怒了　網：同事早就不戴

快訊／南北開戰「X men」！被柯P點名來切磋　陳其邁反擊了

快訊／第五輪疫苗對象今起預約！　陳時中14：00親自說明

東奧棒球運彩解盤／美國VS韓國　莊家低估韓推受讓過盤

要求外送員送3樓被拒　她怒刪APP「不想爬樓梯就說」！遭網轟爆

尼克重返霸權最後拼圖？　天行者華克加盟大蘋果助陣

不可能「不二價」！新建案開價走高　7月議價率飆12%

漏發喜帖給綜藝大哥！徐小可一聽對方「轉達9字」：背發涼…抖出他名字

球先到！巴耶茲回本壘神閃躲　馬林魚捕手跪地看傻眼

規模6.1強震全台有感　台積電、聯電：產線正常

又一颱風繞過台灣！盧碧即將在「廣東汕頭」登陸　當地緊急停課

空手道「小清新」文姿云今晚拚金牌　進4強就保底銅牌

新建台東警分局落成　饒慶鈴期許增加打擊犯罪能量

日本女子體操隊失利「不忍苛責」　21歲甜美選手網噴鼻血：戀愛了

生活熱門新聞

IG評論惹怒戴資穎！鳳梨鼠薯26字嗆翻他　2500人灌爆留言

盧碧詭扭回馬槍！全台強風雨灌4天

又繞過一颱風　盧碧路徑讓他傻眼

快訊／5：51地牛翻身！　台北明顯有感

暴風圈進入台灣海峽！盧碧颱風可能消失再復活　致災雨彈時程出爐

「麟洋配」商機瘋搶！王齊麟親回：沒意願配合

快訊／05：50地震超有感！　宜蘭地區「國家級警報」大響

只有2傳染病完全消失　醫：SARS讓人有錯誤幻想

快訊／05：50規模6.1地震　台北劇烈搖晃！最大震度4級

雨最猛時間點出爐！發陸警機會曝

盧碧直撲3縣市！暴風圈明進台海

李洋IG曝照　一排選手貼窗邊狂拍

盧碧ㄏ字形轉彎　風雨4天時程出爐

6分鐘連2震！她拍下15秒搖晃瞬間

更多熱門

相關新聞

他下面裂開「菜花繞整圈」！醫脫褲看傻：像傘蜥蜴

他下面裂開「菜花繞整圈」！醫脫褲看傻：像傘蜥蜴

疫情期間不敢看診，若拖到「GG爛掉」得不償失！台北一名40歲工程師包皮龜頭發炎嚴重，除了裂開化膿外，還長出許多「小顆粉紅花朵」在傷口上，圍繞成一圈，嚇壞看診的泌尿科醫師顧芳瑜，他形容「超像傘蜥蜴」。仔細問診才得知，男子曾去聲色場所，病毒經過潛伏期於疫情期間發作，拖2週才求診像火山口大爆發。

醫勸估狗「東奧男籃選手」別只打姓氏！網一搜痛爆

醫勸估狗「東奧男籃選手」別只打姓氏！網一搜痛爆

省錢重複用胰島素針頭　結果更花錢

省錢重複用胰島素針頭　結果更花錢

醫揭「吃太甜7壞處」：罹癌王機率升！

醫揭「吃太甜7壞處」：罹癌王機率升！

莫德納只排第5　最多國家「入境認可」疫苗曝光

莫德納只排第5　最多國家「入境認可」疫苗曝光

關鍵字：

姓氏陳志金Dr.Bird佛尼爾氏症糖尿病血糖

讀者迴響

熱門新聞

即／戴資穎罕見動怒「站在場上的不是你」

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚」

吳亦凡爆「遭獄警搶捅菊花」情緒崩潰　悲慘現況曝

郭婞淳為何沒幻象伴飛？空軍曝悲傷原因

IG評論惹怒戴資穎！鳳梨鼠薯26字嗆翻他　2500人灌爆留言

盧碧詭扭回馬槍！全台強風雨灌4天

正妹按摩爽到熟睡！男技師爬上床連結得逞

又繞過一颱風　盧碧路徑讓他傻眼

快訊／5：51地牛翻身！　台北明顯有感

小戴返台突PO黑畫面！下秒穿絕美禮服

阿信教練為什麼當年去不了奧運

2頂級餐廳提告拒米其林評鑑　選美比賽不能強迫參加

「排球天使」莎賓娜近況曝光　7年變身辣姐姐

暴風圈進入台灣海峽！盧碧颱風可能消失再復活　致災雨彈時程出爐

「麟洋配」商機瘋搶！王齊麟親回：沒意願配合

更多

最夯影音

更多
KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭
麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面