Google這姓氏要小心！醫「超驚悚介紹」網看傻：臭到3層口罩擋不了

▲醫師提醒，估狗球員名字時，千萬別只打姓氏。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

奧運賽事場場刺激，日前美國男籃首戰對上法國以76比83吞敗，法國隊球員伊凡•富尼耶（Evan Fournier）全場狂轟28分，成為贏球關鍵。昨（3）日ICU醫師陳志金就發文提醒Google球員名字要特別小心，「千萬不要只搜姓氏Fournier」，網友們不信邪一試都被嚇傻。泌尿科醫師Dr.Bird隨後也PO文解釋原因，驚呼「最可怕是那個味道，戴三層口罩也阻擋不了」。

本刊昨日報導《醫勸估狗「東奧男籃選手」別只打姓氏！網不信一搜：下面突然痛起來》一文，陳志金醫師提醒，如果民眾只搜尋「Fournier（佛尼爾氏症）」，要先做好心理準備，學醫學的人只要在臨床上看過一次慘烈的病況，都會終身難忘。因此他再重申，如果想要搜尋球星的「帥照」，請用全名搜尋「Evan Fournier」。

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泌尿科醫師鳥博士也在粉專《Dr.Bird》分享「佛尼爾氏症」到底有多可怕？他強調「膽小的真的不要好奇，保證你會吐！」在臨床上，這種病例不算多，但當住院醫師時卻遇過好幾例，印象實在太深刻。該病症為男性會陰部包括陰囊會呈現紫黑色腫脹，並發出濃郁惡臭，主要為免疫力低，絕大部分為糖尿病未控制，導致各類細菌從會陰部感染，非常可怕。

▲醫師用一張圖解釋「佛尼爾氏症」有多可怕。（圖／翻攝自《Dr.Bird》粉專）

Dr.Bird解釋，除了內科療法外，主要靠清創，將壞死的肉都剪除。而最大困難點在於，下刀後會發現從表皮到內部「整個都是紫黑色」，怎麼剪都剪不乾淨，完全看不到正常組織。由於患者高血糖，導致細菌不斷吃進去，將會陰底下所有的皮下組織都吃掉了，只能日復一日的清創。

「清創清到後來， 越挖越深，會發現手可以整個深入到病人的肚子皮下。」Dr.Bird心有餘悸地說。但很神奇的是，一般患者的睪丸不會受到影響，因為蛋蛋的那層膜在最內層，通常細菌吃不到那裡。也因此到清創尾端，患者的會陰與陰囊皮膚都沒了，「而兩顆蛋蛋還好好的掛在那裡。」

Dr.Bird驚嘆，人的生命力真的很神奇！當血糖、感染控制好，清創也乾淨後，缺損的皮膚透過植皮，就能慢慢長回來。但遇到這種病例也不由得要提醒大家，一定要注意血糖問題。