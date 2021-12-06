賣場打疫苗「成本上升、安全度降低」　柯文哲：反對在全聯設接種站

▲北市防疫記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

為加強疫苗施打率，指揮中心規劃百貨及賣場設立接種站，讓民眾可「隨到隨打」，新北市政府也於6日在全聯賣場內設接種站，一早吸引許多民眾前往施打；但台北市政府6日仍宣布在醫院隨到隨打，並未開放賣場作為接種站。對此，台北市長柯文哲表示，將醫護人員從醫院移出來至賣場打疫苗，反而會讓成本上升、安全度降低。

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤6日出席防疫記者會，宣布開放15家合約醫院預約門診、14個接種站現場掛號。

被問到新北市已用賣場當作疫苗接種站，連沒打過第一劑疫苗的人都來了，是否認為在賣場比醫院好？柯文哲回應，他個人反對在全聯開設疫苗注射站，「因為你去全聯打疫苗，是店員跟你打嗎？不是嘛！還是醫護人員打。」

柯文哲強調，與其將醫護人員從醫院移出來到賣場打疫苗，乾脆把醫護人員安排在醫院接種就好，「這樣成本反而是上升，且安全度變差。」自己是醫界出身的，非常清楚在醫院裡出問題時，要急救或CPR都很容易，「你去大賣場，我跟你講，一個CPR你就掛了。」

柯文哲指出，在台大醫院裝葉克膜只要15分鐘，但到大賣場裝葉克膜要多久？基於成本考量、安全性考量，且美國跟台灣不一樣，美國是診所開在大賣場裡面，美、台民情不同，「我是醫界出身的，我非常清楚！」在大賣場出事要急救非常困難。

此外，柯文哲提到，目前在醫院都打不滿，為什麼要開新的接種點？這邏輯不對，基於安全性、成本、實務及台美狀況不同，「我覺得在醫院打疫苗比較安全。」