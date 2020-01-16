年菜滿桌卻吞抹落？立攝適快凝寶幫長輩找回吃的幸福感

圖、文／雀巢快凝寶提供

醉雞、獅子頭、佛跳牆，除夕圍爐適闔家團圓的時節，但爺爺奶奶們卻因嚼不動、吞抹落，面對滿桌佳餚卻無法入口？看得到卻吃不到，逐漸失去「進食」的樂趣。立攝適快凝寶特別推出精選年菜食譜，讓長輩也能呷霸霸過好年！

台灣65歲以上老人，大約每10 人就有1人有吞食異常的狀況 。當長輩出現吞食障礙時，家人大多會將食物打碎、攪爛，以此作為長輩的三餐。但民以食為天，食物不只提供營養，更重要的是能帶來愉悅感。軟爛、流質的食物不僅失去原有的味道與口感，更將影響食慾，讓長輩更吃不下飯。且對於有吞食問題的長輩來說，流質的食物稍有不慎，容易落錯管道引起不適、並導致吸入性問題，惡性循環之下，同步影響心情與健康。

早早進入超高齡社會的日本，發展「介護食」概念已行之有年──根據咬食、吞食能力，將食物調整成各種質地與軟硬狀態，希望長輩能保有「以口進食」的能力與樂趣。台灣雀巢引進日本雀巢所開發的「介護食」，立攝適快凝寶「高能果凍」，符合高齡長者使用，具有快速補充營養熱量，減少進食照護時間，經由質地調整能兼顧吞食安全。另旗下立攝適「快凝寶」，更是針對吞食困難者所開發的商業增稠配方，不僅無色無味，也可增加食物的滑順度與均質性，運用於料理中，更可兼顧美味與安全。

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雀巢立攝適「快凝寶」精選年菜食譜，讓長輩呷霸霸過好年！

以下兩道年菜，即是利用快凝寶進行料理，不僅可調配長輩適合食用的質地，讓進食更加滑順，同時其無色無味的產品特性，能完整保留年菜風味，又能讓長輩吃的安心更開心，重拾「進食」的樂趣！

富貴圓滿獅子頭－豬肉團子象徵一家「豬」事吉祥、一家團圓

－絞肉打成泥再塑形成團狀，讓長輩們輕鬆入口！



紅豆八寶粥－飯後甜點象徵「呷甜甜、過好年」；八寶更有招財進寶之意。

－以快凝寶「高能果凍」為基底，添加紅豆、花生等一同打成泥後冷藏



更多食譜請參考：https://www.youtube.com/channel/UCZwDJJG24Dx2GROC0KBmKjQ/videos

樂不思鼠過好年 春節好康「鼠」不完！

即日起，填寫雀巢EAT-10吞食困難篩檢問卷: http://bit.ly/2KoPcKB，如填答完分數達3分以上(可能有吞食困難風險)，經由專業營養師諮詢確認後，有機會領取試用立攝適「快凝寶」1.2g或立攝適快凝寶「高能果凍」乙個，數量有限送完為止。此外，台灣雀巢旗艦商城也祭出特別優惠，快凝寶全系列95折外，消費滿2500元更加贈日本原裝雀巢金牌咖啡，「鼠」在好康！

▲雀巢立攝適快凝寶「高能果凍」含三大營養素，高卡路里，質地柔軟好吞食，可為長輩安全的補充營養與熱量。紅豆、黑糖、豆腐三種日式口味讓長輩呷甜甜、過好年，是過年串門、拜訪、關心長輩最佳的伴手禮。

想了解更多資訊：

雀巢EAT-10吞食困難篩檢問卷: http://bit.ly/2ZZI514

雀巢「快凝寶晶澈配方」: http://bit.ly/35w3EHJ

雀巢「快凝寶高能果凍3口味6入組」: http://bit.ly/35xMcTb

