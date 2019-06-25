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雀巢立攝適開發「快凝寶食譜」　分享吞食困難飲食4大守則

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雀巢立攝適開發「快凝寶食譜」 分享吞食困難飲食四大守則（圖／業者提供）

▲運用雀巢「快凝寶晶澈配方」，不僅可增加食物滑順度、調配長輩適合食用的質地，同時透過其無色無嗅的產品特性，能夠完整保留食物本身的風味。

圖、文／雀巢快凝寶提供

面對長輩吃不下、吃得慢，容易被誤認為是伴隨「老化」引起的正常現象。過去的處理方式往往以稀飯代替正餐，並將蔬菜、肉類通通打成泥，或是補充一般的液體營養品。但你知道嗎? 這種營養不足就補充液體營養品以及不管質地有沒有均勻、只訴求泥狀、軟質飲食模式的迷思，對吞食有困難的長輩是很危險的。

當觀察家中長輩有喝水困難、進食不順、甚至吃飯過程中流口水、「庫庫掃」的狀況，應提高警覺性，雀巢營養研究所(Nestlé Nutrition Institute, NNI)與Peter Belafsky博士合作，開發了EAT－10(Eating Assessment Tool)，透過10個問題快速評估回答者的進食狀況、心理狀況和社交影響。若總分達3分以上，除積極諮詢專業醫療團隊外，透過適當的調整飲食，也能夠即時改善長輩吞食不適的狀況。

雀巢健康科學長期關注國人飲食均衡健康問題，旗下立攝適「快凝寶」系列即是針對進食困難的人所開發的輔助食品。「快凝寶晶澈配方」用於改善食物及飲品質地。透過這樣的商業增稠配方，除了增加湯水等液體的凝聚性外，用於食物可增加滑順度與均質性，輔助長輩進食飲水同時兼顧安全性。

面對長輩的日常生活飲食，雀巢健康科學也提出家屬應留意的4大守則，改善患者因吞食不適而吃不下的狀況：
1. 控制用餐時間於1小時內：以少量多餐、增加用餐次數的方式，維持攝取每日足夠的熱量。
2. 改變進食姿勢：盡量使患者以坐姿進食，角度接近90度彎曲，避免進食不順的狀況發生。
3. 保留食物原有風味：避免讓年長者不想吃、吃不下，導致營養不足的狀況出現。
4. 改善食物大小、質地：針對不同等級進食困難的症狀，所適合的質地不盡相同，如流動狀、糊狀、碎軟等不同質地，可諮詢專業醫護人員患者適合的種類，進而增加進食安全性。

過去若長輩發生吞食不順的狀況，傳統做法是透過添加太白粉、番薯粉作為增稠劑進行勾芡、降低液體流速。然而太白粉等粉類在液體冷卻後會出水，也容易受酸鹼度影響而變稀，在料理過程中也可能發生結塊等狀況，仍可能發生進食不適的狀況。若使用如雀巢「快凝寶晶澈配方」等商業增稠配方，不僅可增加食物滑順度、調配長輩適合食用的質地，同時透過其無色無嗅的產品特性，能夠完整保留食物本身的風味，也不用擔心因溫度、酸鹼度導致食物變質，對長輩而言是相對更安全輔助食品。

考量許多進食不適者容易不想吃、吃不下，導致營養攝取不足的問題。雀巢健康科學去年亦引進「快凝寶高能果凍系列」，其高熱量、適量蛋白質的特性，每杯可以提供將近150大卡的熱量；加上慕絲狀的質地，均勻且易於吞食，作為下午茶點心，是能兼顧進食安全與高能量營養補充的點心首選。雀巢「快凝寶高能果凍系列」共引進黑糖、紅豆與豆腐三種口味，讓長輩吃得開心又營養！

雀巢立攝適開發「快凝寶食譜」 分享吞食困難飲食四大守則（圖／業者提供）

▲雀巢「快凝寶高能果凍系列」，有黑糖、紅豆與豆腐三種日式口味，每份提供近150大卡，均勻且易於吞食的特性，兼顧長輩進食安全與高能量營養補充。

想了解更多資訊：
雀巢快凝寶官方網站暨EAT-10問卷篩檢: http://bit.ly/2KoPcKB
雀巢「快凝寶晶澈配方」: http://bit.ly/2KpTAJx
雀巢快凝寶高能果凍6入組: http://bit.ly/2KrWAVB

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關鍵字：雀巢立攝適,快凝寶,進食,飲食,吃飯,吞食

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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