軍校生等火車「立正30分鐘」超挺　他佩服喊：令人安心的人形立牌

▲民眾在等候火車時，看見一名軍校生在月台「立正握拳」超挺，佩服喊「令人安心的人形立牌」。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

即使休假在外，只要你身穿制服，就會代表一間公司或學校，甚至是軍隊的形象。一名網友5日臉書表示，他在新竹火車站等火車時，看見有一名軍校生站得直挺挺，儘管火車誤點30多分鐘，這名軍校生都仍沒有一絲鬆懈，讓他佩服說「如此重視軍紀及要求自我，可說是台灣美景之一，令人安心的人形立牌」。

原PO在臉書「爆料公社」表示，一年多前曾有1位陸軍專科學校學生，在等火車時「站得筆直」引發熱議，這次他在新竹火車站南下月台，看見另一名軍校生因為班車誤點，在月台上近30分鐘的等待時間內，未有一絲鬆懈，「要不是我北上的火車來了，我一定會去問問他的軍種，讀幾年級」。

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▲原PO在火車站發現，一名軍校生在等待火車的30多分鐘內，全程直挺挺地站著。（圖／翻攝自爆料公社）

照片中可以看見，月台上其他乘客在等候火車時，大多在低頭滑手機或發呆，該名軍校生則是筆直地站在柱子旁，不僅服裝儀容整齊，皮鞋也擦的亮晶晶，讓原PO看了不禁讚嘆「軍隊未來的基層士官幹部，如此服裝筆挺帥氣、如此重視軍紀及自我要求，可以說是台灣美景之一，令人安心的人形立牌」。

其他網友看了影片後紛紛表示，「真的希望他能夠勿忘初衷，別被這個亂世洪流給帶壞了」、「這是一種尊重身上的軍服，是一種責任也是一種榮譽」、「尊重自己的身分及一身制服，值得讚賞」、「放假也在基本教練。太辛苦啦」、「尊重自己身上穿的制服，也值得別人的尊重」。

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