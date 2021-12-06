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社會 社會焦點 保障人權

獨／聚餐收到哨兵警報！特斯拉男見新車這幕心碎...Ubike男童肇逃

▲▼ 特斯拉遭屁孩撞。（圖／Jim提供）

▲特斯拉車主林先生將愛車停放在廣豐一停車場，卻遭1名國小男童騎乘Ubike「肇逃」，過程遭哨兵模式錄下。（圖／Jim提供）

記者黃宥寧／桃園報導

誰家的孩子「肇事逃逸」！特斯拉車主林先生心痛向《東森新媒體ETtoday》表示，日前他將愛車停放在桃園八德廣豐一停車場後享用晚餐，豈料，吃到一半卻收到Tesla App跳出通知「車輛警報已觸發」，著急的他返回停車場查看，卻驚訝發現引擎蓋有遭撞擊痕跡，打開「哨兵模式」錄影器發現，車輛竟遭1名男童騎乘Ubike擊落。

▼特斯拉APP跳出警報 。（圖／Jim提供）

▲▼特斯拉提醒 。（圖／Jim提供）

林先生無奈向記者表示，本月4日晚間6點半將愛車停在八德廣豐一停車場，前往附近餐廳與朋友聚餐，期間吃得正開心，卻在7時54分手機APP跳出特斯拉手機APP顯示「車輛警報已觸發」、「哨兵模式」已觸發警報狀態，看見這樣的通知，他驚覺不妙，三步併成兩步衝到停車場，卻讓他看見心涼的一幕，前保險桿、下巴、引擎蓋因不明撞擊漆面明顯有刮傷，他也立刻開啟車上攝影機查看。

▼愛車遭撞擊。（圖／Jim提供）

▲▼ 特斯拉遭屁孩撞。（圖／Jim提供）

查看後，原來「肇事逃逸」疑1名就讀國小的男童，騎乘Ubike在停車場時，不時東張西望，也不曉得前方有停放車輛，竟直接狠狠撞擊，直到差點連人帶車摔倒，才驚訝回神，而小男童疑知道自己釀禍，還慌張加緊腳步逃離肇事現場，這一幕看在林先生眼裡，也令他哭笑不得。

▼肇事男童加快腳步疑想逃離現場。（圖／Jim提供）

▲▼ 特斯拉遭屁孩撞。（圖／Jim提供）

最後林先生向記者無奈表示，愛車才剛牽不到半年，至於維修費，初估大燈更換約3萬6、保險桿4萬5，若含烤漆的話總費用10萬元恐跑不掉，所幸報警後等了2天，「肇事」男童家屬6日早上已經與他做聯繫，他也希望透過這次能順便給予小朋友一次機會教育。

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