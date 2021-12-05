好友歡唱後互毆破相進警局　PO網亂爆「遭警上銬毆打」這下慘了

▲員警執勤酒醉鬧事。（圖／翻攝網路）

記者楊淑媛／桃園報導

針對有網友在社群發文指稱遭桃園執勤員警上銬毆打情事，桃園警分局今日表示，武陵所兩名員警4日凌晨於轄區大同路凱悅KTV前執行守望勤務時，發現數名酒醉男子口角、及拉扯互毆倒地受傷，員警立即進行排除並啟動快打部隊到場控制。警方依法執行公權力絕不容惡意汙衊，貼文如涉及污辱公署或其他不法，將依法究辦。

▲員警執勤KTV酒醉鬧事。▼男子被員警帶回派出所臉上便已帶傷（紅色圈處）。（圖／翻攝網路）

桃園警分局指出，4日凌晨3時45分許，武陵派出所於轄區大同路凱悅KTV前執行守望勤務時，有5男2女至KTV歡唱結束準備離開，其中吳姓男子突然將預備搭計程車的楊姓友人攔下，並搧了他幾個耳光，員警見狀立即上前詢問，其他友人說只是朋友間的打鬧，已經把兩人勸開，但兩人卻互相嗆聲並動手互毆，員警即刻進行排除並通報勤務指揮中心啟快打部隊支援，支援警力1分多鐘即趕到現場，將在場人隔離詢問，並依據社會秩序維護法第87條將互毆的吳男及楊男帶返所內偵辦。

▲警方指出，貼文如涉及污辱公署或其他不法，將依法究辦。（圖／翻攝網路）

另外，楊男現場咆哮挑釁員警，並以髒話辱罵，則依妨害公務罪嫌移請桃園地檢署偵辦。未料，4日晚間有網友在臉書社團PO文，提出其朋友被武陵所員警盤查，並帶回所內架起來打等不實的惡意指控。

桃園警分局副分局長吳富田5日嚴正予以駁斥表示：本案經調查，全程均有錄影可稽，吳男進入所內時臉上便已帶傷，且員警詢問時即指出遭其友人毆打受傷，網路PO文內容虛構不實，意圖混淆大眾視聽，刻意醜化警察團隊形象，員警依法執行公權力絕不容惡意汙衊，貼文如涉及污辱公署或其他不法將依法究辦。