請放心值勤　桃園警友站為171員警投保10萬元「防疫險」

▲桃園疫情升高，員警專注防疫。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

由於桃園地區疫情升高，桃園警察分局配合相關防疫單位全力進行疫情防堵，員警第一線配合疫情調查等各項工作，所經歷風險相對增高，包括景福派出所等4個警友站出資為171位員警投保10萬元的防疫險作後盾，讓他們多一份保障。

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▲警友們站出來出資為員警投保防疫險。（圖／桃園警分局提供）

為使員警執行防疫工作能更安心，桃園警分局景福警友站張凱翔站長、武陵警友站鍾曜陽站長、大樹警友站邱顯庭站長及龍安警友站李世雄站長，經過討論決定，共出資85000餘元為各自派出所內的員警投保台灣產物保險防疫險，以此表達對員警積極投入防疫工作的肯定與支持。

▲員警第一線配合疫情調查等各項工作。（圖／桃園警分局提供）

張凱翔站長表示，警察同仁接到任務均全力以赴使命必達，期間的辛勞危險不足為外人道，警友們都非常能體會，於是決定為保護社會大眾的警察們「加保」，用提升員警保障的方式，使員警能直接感受到大家關懷的溫度，更能無後顧之憂的投入治安、交通、防疫等各項工作中，桃園分局代理分局長黃炳訓警政監對於各派出所警友站長的力挺也表達誠摯感謝之意，也期勉所有同仁務必落實自我健康管理，以期能順利完成上級所交付的各項工作。

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