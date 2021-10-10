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獨／帶酒歡唱遭拒！16歲屁孩KTV外爛醉爆走　脫口罩大鬧超商

▲▼江姓屁孩帶啤酒到KTV歡唱遭拒，竟開始脫口罩、衣服當街爆走。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲江姓屁孩帶啤酒到KTV歡唱遭拒，竟跑到超商大鬧推下櫃檯收銀機。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

隨著疫情趨緩，台北市內多家KTV於6日開始陸續恢復營業，民眾除飲用無酒精飲料外，包廂內禁止飲酒。但8日晚間10時許，一名16歲屁孩喝得爛醉，拎著啤酒到景美好樂迪準備歡唱，帶酒進包廂被拒後，屁孩竟開始爆走，當街脫口罩喝光啤酒，甚至到附近超商推落收銀機，誇張行徑讓目擊民眾不禁搖頭。

▲▼江姓屁孩帶啤酒到KTV歡唱遭拒，竟開始脫口罩、衣服當街爆走。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼江姓屁孩帶啤酒到KTV歡唱遭拒，竟開始脫口罩、衣服當街爆走。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲江男帶啤酒歡唱遭拒，竟脫下口罩、衣服在店外大聲咆哮，還跑到人行道猛踹地圖看板。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，這名16歲的江姓屁孩事發時，與潘姓表哥（18歲）、高姓表妹（15歲）到景美好樂迪準備續攤歡唱。江男到店門口時已經喝得爛醉，店家見對方已經酒醉，且手上還拎著啤酒，出於防疫規定，工作人員表示啤酒不能攜入，只能保管在櫃檯，不料卻引起江男不爽，直接脫下口罩坐在路邊開喝，把帶來的啤酒喝光。

江男喝光酒後開始脫下衣服爆走，跑到人行道上咆哮，還對著路邊地圖看板狂踹洩憤，引起路人側目。江男甚至跑到附近超商內，踹開玻璃門後開始大鬧，不顧表兄妹在旁勸阻，猛力出手推下收銀機，還把收銀台的商品推落地上，櫃檯一片狼籍，店員見狀傻眼完全不敢相信，只好拿手機報警處理。

▲▼江姓屁孩帶啤酒到KTV歡唱遭拒，竟開始脫口罩、衣服當街爆走。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲江男不顧表妹在旁勸阻，猛力踹開超商玻璃門。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方晚間10時43分獲報到場，在附近巷子內找到闖禍的江男，見他酒意未消，於是對他施行保護管束，經酒測其數值高達0.7mg/l。警方事後通知其家長到派出所，協調賠償超商損毀的物品。另外，由於江男當街脫下口罩亂跑，警方依法移請北市衛生局進行裁罰。

▲▼江姓屁孩帶啤酒到KTV歡唱遭拒，竟開始脫口罩、衣服當街爆走。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方將江男一行3人帶回，並通知家長到警局領回。（圖／記者游宗樺翻攝）

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