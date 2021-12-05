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快訊／斯洛伐克「經濟部次長」率團抵台　將出席2大會議意義重大

▲▼斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）5日率團訪台。（圖／翻攝自Karol Galek臉書）

▲斯洛伐克經濟部政務次長葛力克。（圖／翻攝自Karol Galek臉書）

記者黃巈禾／台北報導

斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）今（5日）率團訪台，於下午5時40分左右抵達桃園機場，成員包括官、研、產、學界代表的43人，期間將參與兩個會議。這是斯洛伐克自2003年在我國設處以來，首度派遣規模及層級均具代表性的重要官員訪台。

去年歐洲新冠肺炎疫情嚴峻時，台灣提供斯洛伐克70萬片口罩，今年台灣爆發疫情，斯洛伐克在9月回贈16萬劑疫苗，台商另贈價值40萬元的額溫槍及防疫物資給斯洛伐克的慈善機構。對此，總統蔡英文曾發言感謝斯洛伐克的協助和支持，並將此珍貴友誼稱作「善的循環」。

如今，斯洛伐克與台灣在外交上有更進一步的突破。斯洛伐克經濟部政務次長葛力克今（5日）率團訪台，預計10日離台。斯洛伐克訪問團成員包括，斯洛伐克經濟、外交、教育科研暨體育、創新及能源局、商務局、投資局及國家科學院等共18位跨部會高階官員，並有涵蓋太空、生技、半導體等斯國政府所強力推薦，兼具產能及研發實力的25家優秀廠商代表。

▲▼斯洛伐克經濟部政務次長葛力克等人抵台。（圖／翻攝自YouTube／外交部）

▲斯洛伐克經濟部政務次長葛力克等人抵台。（圖／翻攝自YouTube／外交部）

外交部日前表示，葛力克政務次長等人在台灣訪問期間，將與我方共同召開「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」，分別由「經貿」及「教育、科研與觀光」兩個議題工作小組，探討促進台斯兩國經貿投資、教育、文化及觀光等多元豐富層次的夥伴關係。此外，訪團也將透過斯洛伐克投資商機論壇、B2B商業洽談會以及相關參訪，進一步拓展台斯經貿投資、產業對接與供應鏈安全等合作，共同打造穩健強韌的民主供應鏈。

外交部指出，近年台斯雙邊關係持續深化，本年斯洛伐克國會外交委員會首度通過決議，支持台灣參與世界衛生大會（WHA），9月斯國政府宣布捐贈16萬劑疫苗協助台灣抗疫，擴大國際間良善循環。而本年10月我國籌組中東歐三國經貿投資考察團訪問斯洛伐克，雙方簽署達7項合作備忘錄，舉辦逾170場商業洽談會，奠定彼此經貿合作及產業連結的堅實基礎。外交部吳釗燮部長曾應邀在斯洛伐克著名智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）發表專題演說，呼籲全球合作對抗威權及加強疫後供應鏈韌性。

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