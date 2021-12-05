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斯洛伐克訪團今抵台　將參加兩大會議意義重大

▲▼斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）5日率團訪台。（圖／翻攝自Karol Galek臉書）

▲斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）5日率團訪台。（圖／翻攝自Karol Galek臉書）

記者呂晏慈／台北報導

台歐關係深化，斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）5日將搭乘專機訪台，訪團成員包括斯國官、研、產、學界代表的43人，這是斯洛伐克自2003年在我國設處以來，首度派遣規模及層級均具代表性的重要官員訪台，意義重大。

外交部3日晚間對訪團表達誠摯歡迎，該訪團成員包括斯洛伐克經濟、外交、教育科研暨體育、創新及能源局、商務局、投資局及國家科學院等共18位跨部會高階官員，並有涵蓋太空、生技、半導體等斯國政府所強力推薦，兼具產能及研發實力的25家優秀廠商代表。

外交部說明，葛力克政務次長等人在台灣訪問期間，將與我方共同召開「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」，分別由「經貿」及「教育、科研與觀光」兩個議題工作小組，探討促進台斯兩國經貿投資、教育、文化及觀光等多元豐富層次的夥伴關係。此外訪團也將透過斯洛伐克投資商機論壇、B2B商業洽談會以及相關參訪，進一步拓展台斯經貿投資、產業對接與供應鏈安全等合作，共同打造穩健強韌的民主供應鏈。

外交部表示，近年台斯雙邊關係持續深化，本年斯洛伐克國會外交委員會首度通過決議，支持台灣參與世界衛生大會（WHA），9月斯國政府宣布捐贈16萬劑疫苗協助台灣抗疫，擴大國際間良善循環。而本年10月我國籌組中東歐三國經貿投資考察團訪問斯洛伐克，雙方簽署達7項合作備忘錄，舉辦逾170場商業洽談會，奠定彼此經貿合作及產業連結的堅實基礎。外交部吳釗燮部長曾應邀在斯洛伐克著名智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）發表專題演說，呼籲全球合作對抗威權及加強疫後供應鏈韌性。

外交部表示，樂見葛力克政務次長藉由訪問台灣，進一步提升台斯雙邊合作及人民間的友誼。在台期間，政府相關部會都將遵照中央流行疫情指揮中心指示接待訪團，並貫徹相關防疫工作，以兼顧防疫規範與訪問成效。

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