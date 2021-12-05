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夫妻謊稱小黃卡不見「騙打8劑疫苗」　指揮中心回應了！

▲▼台北長庚醫院醫療團隊AZ疫苗施打模擬演練,COVID-19疫苗接種記錄卡,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,群體免疫,法定傳染病,小黃卡。（圖／記者李毓康攝）

▲有民眾謊稱小黃卡遺失騙打4劑疫苗。（圖／記者李毓康攝，資料照）

記者趙于婷／台北報導

台灣近期才開放新冠肺炎第三劑施打，但驚傳一對夫妻謊稱小黃卡遺失，補辦後騙打疫苗，目前已施打4劑。北市衛生局表示，目前已將該對夫妻列為注意對象，並通知合約院所注意，另外也已通報中央。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，衛生局先通知醫療院所打疫苗時要刷健保卡，萬一再碰到類似情況，可報警協助。

台北市衛生局專委歐佳齡受訪時表示，該對夫妻遊走各個醫療院所施打疫苗，甚至跑到外縣市和外島施打，目前調查還曾經到金門施打過，且當事人會在現場大吵大鬧，讓醫療院所相當困擾，目前已經通知合約院所要注意，提醒醫療院所必要時可以報警協助。

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該對夫妻多次打疫苗闖關成功，7月就已經分別施打三劑，最近又打了第四劑。歐佳齡說明，接種新冠疫苗只有做健保卡過卡的動作，之後會在健保卡上貼貼紙，但貼紙是可以撕掉的，不會紀錄在健保系統，醫療院所的資料會串連到疾管署，這中間會有時間差，他們也是多次利用時間差闖關成功，真的很難防。

歐佳齡說，該對夫妻包括AZ、莫德納和BNT都打過，兩人都分別打了4劑，而且打完好像也沒有不舒服，前三劑都在7月份，那時候就處理過了，以為應該不會再來了，沒想到最近又出現，兩人都打到第4劑，而且目前也不知道他們為什麼要一直打，不清楚在想什麼，目前只能請醫療院所注意，只要遇到在現場大鬧，有醫療安全問題，可以報警協助。

而在違法認定上，因接種疫苗前都要填寫健康聲明書，內容會詢問是否接種過疫苗。莊人祥表示，目前衛生局已經通知各醫療院所，但後續要看衛生局要不要認定是否違反刑法第214條意圖使公務人員登載不實，由地方政府去做後續判定跟處理。

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