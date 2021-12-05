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除了詹宏志…林秉樞還找上民進黨前秘書長　羅文嘉：2年前曾收到履歷

▲▼林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞囚打事件，引發社會譁然，據傳林男曾找民進黨高層施壓媒體不要報導自己惡行。前民進黨祕書長羅文嘉自曝，林秉樞也詢問過自己是否能與周刊「溝通」，「我隨即回覆，這是不可能的事。」

對於有名嘴稱林秉樞曾在民進黨中央黨部擔任寫手，而且是羅文嘉擔任秘書長期間將其帶入黨中央任職，對此，羅文嘉回應，這種穿鑿附會，不是事實的說法，我還是必須簡要回應一下，避免誤會，「2019年我擔任黨部秘書長時，收到林秉樞履歷，經面談後，認為他學識合格、態度積極，文章也寫得不錯，可以來黨部工作，但此事後來作罷。」

羅文嘉指出，有段時間他很熱心，會把他寫的文章與看法分享給我，表達支持之意，但沒多久後，就再也沒有他的消息，我也不會主動去注意他，直到今年農曆年間在一場活動中偶遇，才又想起這個年輕人。

羅文嘉表示，週刊報導出來前一晚上，林秉樞透過一個朋友想通電話，表示他跟一位公眾人物談戀愛，但被女友的前任男友騷擾，並把消息透露給週刊，希望我能否跟週刊溝通，「我隨即回覆，這是不可能的事。」

羅文嘉指出，看到許多朋友，有學術圈的，也有文化圈、政治圈的，被扯入這則新聞事件，我很能理解他們的感受，對於我們這個世代的中年大叔，普遍都有一種愛才惜才的心情，對於認真、主動、有點才華的年輕人，都會不吝惜給予幫忙或機會，因為我們年輕時也曾這樣被對待。

羅文嘉表示，過去三十年間，自己面試、進用、鼓勵、支持過很多年輕夥伴，我會看他們的作品、了解他們的民主價值觀，但從不會去過問他們的感情生活或愛情觀，「我實在不願看到社會一些良善的價值與風格，因為少數的渣男、暴力男行徑，而失去對年輕人的信任。」

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