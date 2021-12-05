愛20年的女人被暴打！馬文鈺翻臉「出面護高嘉瑜」　網讚超重情義

▲高嘉瑜前男友馬文鈺。（圖／記者宋良義攝）



記者黃可昀／綜合報導

馬文鈺和高嘉瑜交往20年，分開後仍像家人互相照顧，如今高嘉瑜遇到恐怖男友林秉樞，馬文鈺自然看不下去，跳出來痛批林秉樞暴行！昨天記者會結束後，PTT出現一篇「小馬這個前男友很有情有義」的討論文，直呼馬文鈺被封為「最佳前男友」真是實至名歸。

網友在PTT指出，從高嘉瑜遭家暴的事件看出，馬文鈺十分有情有義，雖然身為前男友，最終沒能和高嘉瑜成為一對，不過兩人交往20年已累積深厚情感，「如果前女友遇到這種事，肯定會很心疼」，事情發生後，馬文鈺頻頻在螢光幕前為高嘉瑜說話，昨天甚至開記者會吐出8大金句，指控林秉樞「這個人不是人，根本是惡魔」，他認為馬文鈺完全有資格被封為「最佳前男友」。

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▲高嘉瑜分手20年男友，結果遇到恐怖情人林秉樞。（圖／記者黃彥傑攝、翻攝ETtoday直播）



網友表示認同，「能交往那麼久也是神人了，而且聽他說話感覺是個好人，至少比林好多了」、「他們算是分手還能當朋友的範本吧，只是分手後前女友過得有點慘而已」、「最佳，沒有之一」、「真男人」、「認識20幾年欸，跟性別沒關，跟你家人被家暴意思差不多。」

不過也有人提到，馬文鈺已經結婚生子，如此袒護前女友可能會害老婆不開心，「有情有義？老婆真可憐」、「是說有想過正宮的感受嗎？」