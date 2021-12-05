林秉樞叫段宜康「老大」　他怒轟：綠營網軍掏空國家

▲蘇貞昌2018年競選新北市長造勢活動，當時仍為立委的段宜康幫忙站台。（圖／蘇貞昌競選辦公室提供）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭恐怖情人林秉樞痛毆，也扯出政商施壓媒體案外案，林秉樞更在通訊軟體的對話中，以「老大」稱呼前立委段宜康。對此，國民黨前文傳會副主委鄭照新抨擊，綠營網軍拿著政府「大內宣」預算，掏空國家。

根據段宜康公布與林秉樞的對話，在11月17日的LINE對話中，段宜康承諾出席林秉樞母親告別式，關於公祭次序，林秉樞寫下：「本來安排老大您超前面」。

林秉樞母親告別式隔日也就是11月25日，因為高嘉瑜前男友馬文鈺於喪禮發傳單爆料，為了阻止消息被披露，林秉樞就傳訊給段宜康，當天即通話兩次，分別是16分鐘和6分鐘。

當天下午3點多，段宜康即回覆林秉樞「他們還在查證中，好像不會那麼快出」，在獲得這通安心簡訊後，林秉樞開心地回：「非常感謝老大，謝謝您，謝謝，謝謝。」

對此，鄭照新抨擊，林秉樞到底為什麼叫段宜康「老大」？為什麼一個幾年前還窮到要恐嚇媽媽要錢的人，沒過幾年有2300萬收入天天住飯店？他手中有那麼多帳號帶風向，綠營網軍的錢是誰給？

鄭照新表示，除了林秉樞台獨機關槍李伯璋、反串被抓包的林瑋豐、法院認證逼死蘇啟誠的楊蕙如，幹著毀人名節惡事的綠營網軍，有多少是五鬼搬運、巧立名目，層層白手套從政府內宣預算掏空國家，掛著羊頭賣著狗肉？

鄭照新說，支持國民黨立院黨團提案刪除政府不務正業的「所有網路輿情監控與宣傳預算」，政府的錢是要用來為人民服務，不是用來愚弄人民。

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