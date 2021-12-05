中共：中國14億人大國　「搞西方民主」很容易搞亂

▲中共中央政策研究室副主任田培炎說，中國14億人不適合搞西方民主。（圖／記者陳政錄攝）



中央社記者邱國強北京4日電

中共中央政策研究室副主任田培炎4日說，在中國這樣有著56個民族和14億多人口的大國，若沒有中共中央集中統一領導，搞「西方那一套所謂的民主」，很容易「搞散、搞亂」。

中國官方近來積極宣揚「中國式全過程民主」，並大力反駁西方民主制度，同時大肆批判美國將舉辦但中國未受邀的「民主峰會」。中國國務院新聞辦公室上午更舉行記者會發表「中國的民主」白皮書，並答媒體提問。

田培炎在回答提問時聲稱，在「我們（中國）這樣一個有著56個民族和14億多人口的大國」，如果沒有黨的領導、特別是黨中央集中統一領導，搞「西方那一套所謂的民主，是很容易「搞散、搞亂」的，民主「必然會走向它的反面」。

他又說，只有堅持「黨的領導」，才能「保證民主的正確方向」，保證全體人民「依法通過各種途徑和形式」管理國家事務、管理經濟和文化事業、管理社會事務。

田培炎宣稱，黨的領導本質就是「支持和保證人民當家作主」。「全過程人民民主」是中共「團結帶領人民追求民主、實現民主、發展民主的偉大創造」，是中共不斷推進中國民主「理論創新、實踐創新、制度創新」的經驗結晶。

他說，發展「全過程人民民主」能更加有效地實現党的領導。可以說，堅持黨的領導與發展「全過程人民民主」是高度一致的，二者相互促進、相得益彰。

田培炎聲稱，堅持黨的領導是發展全過程人民民主的「根本保證」。中國共產黨「始終代表中國最廣大人民的根本利益，沒有任何自己特殊的利益，從來不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層的利益，始終堅定地站在人民的一邊，始終堅持緊緊依靠人民創造歷史偉業」。

他又說，發展「全過程人民民主」是堅持黨的領導的內在要求。發展「全過程人民民主」，可把全體人民的智慧和力量凝聚到黨和國家事業中來，厚植黨的領導的民意基礎，使黨的決策更加科學，黨的理論和路線方針政策貫徹得更加徹底、執行得更加有力。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘