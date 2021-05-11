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大陸最新人口普查突破14億　百度熱搜第一名卻是「這件事」

▲▼中國大陸啟動第七次全國人口普查。（圖／CFP）

▲大陸第七次全國人口普查。（圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸國務院新聞辦於11日公布第七次大陸人口普查主要數據結果，統計顯示，大陸人口人口共14.1178億人。雖然人口普查對於全球人口數排名第一的大陸是一件大事，但大陸網友這兩天談論的話題，大多圍繞在成都一名中學生墜樓的疑雲、校方處理方式惹出的爭議，甚至在人口普查的新聞底下，也在談論墜樓的事件。

根據數據顯示，大陸人口中，男性人口為723,339,956人，占51.24%；女性人口為688,438,768人，占48.76%。總人口性別比為105.07。相比於2010年所進行的第六次人口普查，增加7206萬人，增長5.38%，年平均增長率為0.53%。

不過，大陸在9日發生一起成都第四十九中學校林姓學生墜樓的悲劇，林生母親在案發後2個小時才接到學校通報，趕到派出所時卻得到林生已經去世的消息，接續提出看遺體以及監視器畫面的要求，全都遭到校方婉拒。

▲▼百度搜索引擎在11日的即時熱搜排行榜。（圖／翻攝自百度）

▲大陸網友相當關注林生墜樓疑雲，圖為11日百度搜索引擎及時熱搜榜。（圖／翻攝自百度）

直到10日早上，校方才給出監視器畫面，但最重要的墜樓畫面卻疑似「被消失」，讓林生的親友相當難以接受。林生母親也在微博上痛訴，校方缺乏「讓家長了解真相」的態度，引發大批網友關注。

在公布第七次人口普查的同日，成都市成華區教育局對於墜樓案進行通報，當中指出，經公安機關現場勘驗、法醫檢驗、調閱監控、全面調查，林生墜樓案件排除他人所為，屬於個人行為，並非刑事案件，再次引起一陣輿論。

對此，林生母親再次於微博提出聲明，指出成都官方在11日的聲明不能認同，高高興興地將孩子送到學校，卻發生這種事情，而校方至今仍未給出完整的監視器畫面，就隨便公布這個結果，會繼續和警方和校方要求給出真相，也懇請大家一起努力，給林生一個交代。

▼林生母親11日於微博的聲明。（圖／翻攝自微博／四十九中林同學媽媽）

▲▼林生母親11日於微博的聲明。（圖／翻攝自微博／四十九中林同學媽媽）

 
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