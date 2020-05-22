聚焦兩會／陸GDP「保六」攔腰斬　預估今年增速下修至3%

▲疫情衝擊，世界景氣嚴峻，中美各自拉抬經濟。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

今年大陸兩會工作報告，中外媒體最關注中共GDP經濟增長預測。受疫情衝擊，全球景氣直落，大陸GDP也面臨下行壓力。原本，大陸專家學者喊出2020 年「保六戰」，如今可能難以達標。中國國際問題研究院歐亞所研究員姜躍春接受《ETtoday新聞雲》訪問時也表示，「預估今年大陸GDP達到3%增速。」

▲今年大陸GDP保六戰需淡化增速目標。（圖／路透社）

GDP增速「保六」難貫徹

今年疫情變化大，大陸國家統計局4月17日公布數據，第一季度GDP果然呈現衰退，數字來到-6.8%，創下1992年來負成長。統計局國民經濟綜合統計司司長毛盛勇特別強調，「不要把今年的經濟增長情況和常規年的問題簡單比較，疫情來的突然，要以平常心來看待。」原本外界評估2020年大陸GDP增速「保六」沒問題，疫情的暴發讓全世界措手不及。

世界疫情防控將常態化，大陸經濟情勢不同於以往，GDP「保六戰」將難以貫徹，不少學者建議應該淡化GDP增長目標。姜躍春也分析，「大陸經濟結構近幾年不斷調整，內需增長是重要方向，14億的超級市場，從內需的增長在一定程度上，會替代出口的負面影響。」他預估今年GDP的增長，應該能達到3%左右。

四月初，大陸知名經濟學家、前世界銀行副行長、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫，參加相關經濟論壇會議時也表示，「大陸第一季經濟增長的預測在-6%到-10%之間，第二季可能在1%上下，全年增長主要依靠三、四季的投資拉動反彈，如果能達到10%，全年的增長率會在3%到4%之間。」在全球經濟負增長的情況下，這樣的數字已經很了不起。

▲美國3月份10天之內，華爾街發生史上頭一遭「四次融斷」（示意圖／路透社）

景氣寒冬「世界出口負成長」

從一月底開始，大陸先封城武漢，二月底各省開始復工，輪到歐美國家疫情嚴峻，油價崩盤，美國3月份10天之內，華爾街發生史上頭一遭「四次融斷。」經濟合作暨發展組織（OECD）也發出警告，下修今年世界經濟增長預，從原來2.9%降到2.4%。許多國際主要預測機構下調全球經濟成長率，由於歐美幾乎占據全世界一半消費，需求面減少，衝擊全世界出口負成長。外界也推估，大陸身為世界第二大出口國，連帶受到波及。

▲台灣知名經濟學者、政治大學經濟系教授林祖嘉。（圖／記者任以芳攝）

台灣知名經濟學者林祖嘉接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，2009年全球金融海嘯，全世界經濟成長是-1.9%，當時大陸進出口占GDP加起來大概有70%，高度依賴進出口，當時在最不好的時候，大陸整體GDP還可以維持在6%左右。「這幾年，大陸不斷調整出口結構，主要拉抬內需市場。」

▲今年大陸全力拚內需，預測GDP能達到3%增速（示意圖／翻攝 澎派新聞）

「拚內需」是猛藥仙丹？

從大陸交易夥伴位次來觀察，2019年全年進出口位次產生明顯變化。東盟晉升第二大交易夥伴，對東盟進出口4.43萬億元，增長14.1%；第一大交易夥伴還是歐盟，對歐盟進出口4.86萬億元，增長8%，對美國進出口3.73萬億元，下降10.7%。來回削減之下，大陸對歐美出口依賴確實稍微減少，如果內需拉不動，衝擊依然存在。

未來一整年，大陸只關注兩件事，持續防疫嚴控病毒，全力拚內需！今年兩會的經濟政策變格外重要，儘管外界預估GDP能達到3%增速，沒有「天時地利」條件情況下，只勝「人定勝天」，如何拉動14億內需市場，中共將迎來一場無比艱辛的經濟戰役。