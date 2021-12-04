快訊／打新冠疫苗這縣市最霸氣！現金500直送　這6站隨到隨打

▲屏東縣政府推出打疫苗送現金。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

面對新型非洲變種病毒Omicron在國際延燒，屏東縣政府擔心農曆春節的返鄉過節人潮會提高社區感染風險，今天拍板定案，從明（5）日起到7日為止，在指定的六站施打莫德納疫苗加碼送現金500元，每站限額300名，送完為止，且不分縣市，尚未施打第一或第二劑民眾要把握機會！

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屏東縣衛生局表示，屏東首創在百貨公司及火車站設站施打莫德納疫苗，每日施打量持續增加，原訂打到12/5，因成效良好，決定延長到12/7，時間也從原先的下午3點或5點開始施打，提早到上午10:30開始，一直到晚上7點止。

縣府為因應春節返鄉的人潮帶來的社區感染危機，在屏東佛教會及東港東隆宮的捐款支持下，今天決定再加碼 ，從5日起到7日止，打莫德納疫苗就送500元現金，施打點除了原來的屏東火車站、潮州火車站、環球購物中心、太平洋百貨晚安，又增加東港東隆宮及車城福安宮，共6個施打站。

衛生局表示，民眾可在上午10:30~12:30，下午13:00~19:00，隨到隨打，每站的前300名送500元現金，請大家邀集親友帶健保卡踴躍前往施打，第二劑要記得帶黃卡。