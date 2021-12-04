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神奇！榮陽交團隊新發現　蠶絲蛋白可讓停止心臟恢復跳動

▲▼榮陽交團隊發現，蠶絲蛋白讓停止跳動的心臟恢復跳動。（圖／陽明交大提供）

▲胡瑜峰醫師（見圖）參與的榮陽交團隊發現，蠶絲蛋白讓停止跳動的心臟恢復跳動。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣約有超過4萬人裝有心律調節器，但大約6到8年就要換電池，侵入性手術也有感染風險，而台北榮總與陽明交通大學團隊今（4日）公布最新研究，發現一種以蠶絲蛋白做成的生物材料，可將原本不會放電的心肌細胞，轉換為心臟節律細胞，讓心臟恢復跳動，這項重大發現改變人們對治療心律不整看法，也讓來自台灣本土的研究登上國際專業期刊。

這項重大發現由陽明交大生物醫學工程學系教授鍾次文，台北榮總心臟內科主治醫師胡瑜峰所組成的研究團隊，利用來自農委會苗栗改良場所培養的蠶絲，經純化製成蠶絲蛋白凝膠，注射到小鼠心臟後，讓原本不會跳動的心肌細胞，轉換為可以放電跳動的起搏器節律細胞，獲得國際專業期刊Nature旗下Nature Biomedical Engineering刊登。

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▼榮陽交團隊發現，蠶絲蛋白讓停止跳動的心臟恢復跳動。（圖／陽明交大提供）

▲▼榮陽交團隊發現，蠶絲蛋白讓停止跳動的心臟恢復跳動。（圖／陽明交大提供）

陽明交大指出，人類每分鐘約60到100下的心跳，主要自於心臟起搏器節律細胞的放電，自發電流讓心臟肌肉能夠收縮把血液打到全身，但隨著年齡增長，器官用久了總會耗損，由於起搏器節律細胞老化故障，進而產生過慢的心跳，例如病竇症候群、房室傳導阻滯等，病人就會出現虛弱無力、呼吸困難、暈倒、甚至猝死等症狀，盛行率約1%到2%，如果是65歲以上長者這個數字可能更高。

研究團隊表示，目前治療上述心臟傳導疾病方法，就是花兩小時手術，在身體內裝設心律調節器，只是心律調節器大約6到8年就需要更換電池，這種侵入性手術也潛藏手術感染風險，加上目前手機盛行，安裝電子調節器患者也必須盡可能讓手機遠離心臟，所以科學家莫不希望找到可以替代方法。

該研究團隊在動物實驗中發現，蠶絲蛋白做成的生物材料，能促成鈣黏蛋白在心肌細胞的異位表達啟動一連串下游機轉，才讓心臟重新放電並恢復心跳，換句話說，研究團隊等於讓心臟重新生成了放電細胞，一旦竇房結老化或病變，新生成的細胞可接續承擔放電讓心臟跳動的重要作用。

北榮心臟內科主治醫師胡瑜峰指出，自己過去就已經發表將特定基因注射到心肌細胞的基因療法，但這個方法必須用腺病毒做載體，就像現在新冠肺炎疫苗一樣，用病毒做載體的副作用大，所以才考慮用生物材料方法，而當自己把心肌細胞培養在鍾次文的蠶絲蛋白上，竟發現心肌細胞「活過來」不斷跳動，才開始這項研究並找尋原因，而研究在動物實驗上證實，除了幹細胞培養與基因療法外，生物材料也有機會治療心臟傳導疾病。

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