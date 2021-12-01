　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

縱容霧台劃地為王？哈尤溪不開放步行+自行車　屏縣府：安全考量

▲屏東縣政府 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東縣政府。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣霧台鄉哈尤溪1日起接受線上預約，縣長潘孟安在臉書PO出報名資訊，被民眾批評哈尤溪不開放步行及自行車進入，是縣府縱容霧台鄉劃地為王；縣府為此澄清基於安全考量，未來將滾動式調整制度。

潘孟安縣長臉書粉絲頁於年11月29日張貼屏東縣霧臺鄉哈尤溪遊程報名資訊，有民眾留言反映哈尤溪不開放步行及自行車進入是縣府縱容霧臺鄉劃地為王、破壞生態；縣府為此鄭重澄清。

▲▼ 。（圖／資照)

▲▼哈尤溪。(資料照片，民眾提供)

▲▼ 。（圖／資照)

縣府說，哈尤溪目前無不開放步行及自行車進入係為安全考量，因至哈尤溪七彩岩壁路途險峻，河道路況可能因天候改變，且無手機訊號，如民眾自行步行或騎乘自行車進入，容易因對於路況不熟悉而發生意外，不僅無法及時求援，消防救難人員亦須借助當地部落族人協助駕駛車輛、帶路及搬運傷者才有辦法進入搜救，考量當地環境搜救不易、救護量能有限及旅客人身安全，因此不開放步行及自行車進入。

霧台鄉公所及大武社區發展協會合作推出之遊程皆依規定為旅客辦理保險，交通接駁車輛皆配有無線電、醫療備品、逃生錘及滅火器，遊程期間沿途設有定點導覽人員配戴衛星電話以即時反應突發狀況，部分需步行路段亦要求旅客配戴安全裝備，並由受訓合格之溯溪教練陪同，縣府亦自今年5月起針對車輛接駁安全性及緊急事故應變能力等項目進行加強輔導，大武社區遊程工作人員計有33人取得初級救護技術員認證資格，這些全是為提升遊程品質及保障旅客安全。

霧台鄉自然人文生態景觀區尚未劃設前，常有當地業者收費不透明、無牌照行駛、旅客消費糾紛求訴無門、假日交通混亂等亂象，霧臺鄉自然人文生態景觀區於2020年劃設的目標，係為透過旅客總量管制，導入公部門與當地社區共營的概念，逐步依法規建立管理制度，在觀光旅遊、保障當地居民就業機會及降低生態環境衝擊等方面取得平衡，讓適量的旅客可以透過參加遊程，以合法、安全的方式親近原本難以抵達的景點。

針對是否能開放步行及自行車進入哈尤溪的意見，縣府未來將參考旭海觀音鼻保留區阿塱壹古道案例，納入自然人文生態景觀區經營管理會議並邀請相關機關、協會及專家學者進行研議，審慎評估可行性及安全性，滾動式調整經營管理模式以建立兼顧各方期望的管理制度，惟部分留言指控本府縱容地方劃地為王及強收過路費非屬事實。

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
一張制服照紅到日本！　61萬網紅突宣布「懷孕閃婚」
板橋馥都飯店錯失救援機會　侯友宜說話了
快訊／林秉樞：我們在飯店拍很多影片　是高嘉瑜本人掌鏡的
羅志祥合體吳宗憲！男星56歲生日趴　5大咖都到了
快訊／桃園29歲女遭封屍！　遺體對折塞塑膠桶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

街舞男團B.T.O.D揪黃偉哲組團Battle　台南跨年卡司再公開

縱容霧台劃地為王？哈尤溪不開放步行+自行車　屏縣府：安全考量

桃園女打疫苗後出車禍　po文感謝暖警

愛購台東消費季登錄破6千萬元　今首波抽獎縣長加碼抽10萬現場嗨翻

遏止歪風！　台中市電子遊戲家數282→185家創新低

台南藍軍鼓勵家暴受害者　無論男女老少都勇敢尋求社會救助

機車排氣定期檢驗展延期限至年底　東縣環保局提醒車主及早定檢

工人遭水管吸入死亡　水公司加緊趕工台中明早7時全面復水

失智翁迷途被帶回警所　女兒超感激：才剛請村長廣播

台北社宅青創戶聯合玩創意　邀民眾同樂玩21關卡體驗

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

台中「下水道吃人」工人被吸入亡　名師：負壓讓水管變奪命吸塵器

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

街舞男團B.T.O.D揪黃偉哲組團Battle　台南跨年卡司再公開

縱容霧台劃地為王？哈尤溪不開放步行+自行車　屏縣府：安全考量

桃園女打疫苗後出車禍　po文感謝暖警

愛購台東消費季登錄破6千萬元　今首波抽獎縣長加碼抽10萬現場嗨翻

遏止歪風！　台中市電子遊戲家數282→185家創新低

台南藍軍鼓勵家暴受害者　無論男女老少都勇敢尋求社會救助

機車排氣定期檢驗展延期限至年底　東縣環保局提醒車主及早定檢

工人遭水管吸入死亡　水公司加緊趕工台中明早7時全面復水

失智翁迷途被帶回警所　女兒超感激：才剛請村長廣播

台北社宅青創戶聯合玩創意　邀民眾同樂玩21關卡體驗

台灣大賽G4先發打線出爐　統一變陣蘇智傑打第一棒、兄弟不變

兄弟象新東家宏將傳媒涉逃漏稅　董座林逢春遭5路搜索

耶誕來飯店渡假！1泊2食4,800起、＋600有限量聖誕禮包、房型升等

想當船員來考試　航港局公告111年舉辦4次航海人員測驗計畫

BNT執行長：疫苗應可防Omicron重症　加強劑恐須「雙倍劑量」

全年移轉量衝35萬棟　房市熱度可望創8年新高

日本「國寶級演員」中村吉左衛門心臟病發逝世！　享耆壽77歲

快訊／國10高雄鼎金出口火燒車　下班塞爆！車流回堵1公里

林威助誤解鄭凱文沒勝投　覺得不對勁工作人員提醒更正

香港再增1例Omicron境外輸入　患者來自尼日利亞

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

地方熱門新聞

台中明早大停水47小時！影響19萬戶

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員

王男欠繳高速公路通行費車行代繳

水公司擔心社會疑慮　加緊趕工提早16小時復水

嘉義市獲交通部金安獎團體及單向獎項

台南市囤房稅議會三讀通過

年底送禮潮　台中十大伴手禮票選工策會邀選「口袋名單」

高雄今日戲院「1年塌4次」　市府硬起來

萬金石鄉親引頸期盼　金山警交通分隊遷入新居

防荔枝椿象　彰化首創無人機噴「皂素」

大台南會展中心營運進行道路工程

高雄輕軌晚間傳動力不足！卡駁二1小時

高雄社會住宅「入住資格」將放寬

4山客受困天長隧道2人獲救　另2人返安全處待援

更多熱門

相關新聞

才花百億元併購恐違「反壟斷」！英國監管機構要臉書出售 Giphy

才花百億元併購恐違「反壟斷」！英國監管機構要臉書出售 Giphy

去年Facebook 宣布計劃以約 4 億美元(約合台幣111億元)的價格收購流行的 GIF 服務 Giphy。雖然 Facebook（現為 Meta）曾表示，收購 Giphy 的目標是將該服務與 Instagram 深度整合，但由於反壟斷問題，英國監管機構現在已命令臉書必須出售 Giphy。

Honda公布下一代駕駛輔助系統

Honda公布下一代駕駛輔助系統

臉書、LINE團購也要報稅！財政部擬修法明年3月上路

臉書、LINE團購也要報稅！財政部擬修法明年3月上路

屏東縣議員周陳文彬　賄選判刑定讞

屏東縣議員周陳文彬　賄選判刑定讞

花蓮出動巡守隊1691人　守護147家超商防暴力

花蓮出動巡守隊1691人　守護147家超商防暴力

關鍵字：

屏東縣霧台哈尤溪自行車安全臉書潘孟安開放

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

快訊/英業達子公司宣告破產　公司16：00說明

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

星巴克12月連續30天買一送一登場

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

百萬網美「大眾浴池脫光」被人認出

高嘉瑜遭家暴　高帥恐怖情人7特徵分辨

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

林秉樞道歉：我第一次打女人！網炸鍋罵爆

更多

最夯影音

更多
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面