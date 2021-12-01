縱容霧台劃地為王？哈尤溪不開放步行+自行車　屏縣府：安全考量

▲屏東縣政府。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣霧台鄉哈尤溪1日起接受線上預約，縣長潘孟安在臉書PO出報名資訊，被民眾批評哈尤溪不開放步行及自行車進入，是縣府縱容霧台鄉劃地為王；縣府為此澄清基於安全考量，未來將滾動式調整制度。

潘孟安縣長臉書粉絲頁於年11月29日張貼屏東縣霧臺鄉哈尤溪遊程報名資訊，有民眾留言反映哈尤溪不開放步行及自行車進入是縣府縱容霧臺鄉劃地為王、破壞生態；縣府為此鄭重澄清。

▲▼哈尤溪。(資料照片，民眾提供)

縣府說，哈尤溪目前無不開放步行及自行車進入係為安全考量，因至哈尤溪七彩岩壁路途險峻，河道路況可能因天候改變，且無手機訊號，如民眾自行步行或騎乘自行車進入，容易因對於路況不熟悉而發生意外，不僅無法及時求援，消防救難人員亦須借助當地部落族人協助駕駛車輛、帶路及搬運傷者才有辦法進入搜救，考量當地環境搜救不易、救護量能有限及旅客人身安全，因此不開放步行及自行車進入。

霧台鄉公所及大武社區發展協會合作推出之遊程皆依規定為旅客辦理保險，交通接駁車輛皆配有無線電、醫療備品、逃生錘及滅火器，遊程期間沿途設有定點導覽人員配戴衛星電話以即時反應突發狀況，部分需步行路段亦要求旅客配戴安全裝備，並由受訓合格之溯溪教練陪同，縣府亦自今年5月起針對車輛接駁安全性及緊急事故應變能力等項目進行加強輔導，大武社區遊程工作人員計有33人取得初級救護技術員認證資格，這些全是為提升遊程品質及保障旅客安全。

霧台鄉自然人文生態景觀區尚未劃設前，常有當地業者收費不透明、無牌照行駛、旅客消費糾紛求訴無門、假日交通混亂等亂象，霧臺鄉自然人文生態景觀區於2020年劃設的目標，係為透過旅客總量管制，導入公部門與當地社區共營的概念，逐步依法規建立管理制度，在觀光旅遊、保障當地居民就業機會及降低生態環境衝擊等方面取得平衡，讓適量的旅客可以透過參加遊程，以合法、安全的方式親近原本難以抵達的景點。

針對是否能開放步行及自行車進入哈尤溪的意見，縣府未來將參考旭海觀音鼻保留區阿塱壹古道案例，納入自然人文生態景觀區經營管理會議並邀請相關機關、協會及專家學者進行研議，審慎評估可行性及安全性，滾動式調整經營管理模式以建立兼顧各方期望的管理制度，惟部分留言指控本府縱容地方劃地為王及強收過路費非屬事實。