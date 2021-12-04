林秉樞背後「神秘女助理」曝光！高姿態嗆：總統會來，不麻煩你了

▲賴姓女助理對外稱林秉樞為「林董」，在其母親告別式期間，打理一切事務。（圖／記者游宗樺攝）

記者柯沛辰／綜合報導

林秉樞母親的告別式收到各界送來的花籃，其中不乏政商學界名流，而幫他打點、處理一切的賴姓女助理也被起底。這位賴姓女助理對外都稱林秉樞叫「林董」，詢問民意代表能否出席時，不僅暗示「總統、副總統都會來」，營造大排場，還高姿態嗆聲「委員這邊就不麻煩你們了，謝謝！」

早在林秉樞母親告別式前，林就廣發訃聞，請賴姓女助理幫忙拉人，壯大當天場面。根據《東森新聞》報導，女助理家住台中，對外自稱「林董的秘書」，四處私訊詢問各民代能否出席。

若遲遲未獲回應，女助理隔幾天就會再次私訊「總統、副總統、台塑董座、蔡依林和14位立委、12家上市董座確定出席，委員這邊就不麻煩你們了，謝謝！」一來宣傳排場，二來彷彿在高姿態宣示「你不來，沒關係，反正還有其他人」。

實際上，告別式當天，北市第二殯儀館外的花籃名單貼滿一整面牆，相當醒目，包含PChome董事長詹宏志、司法院院長許宗力、台灣教育大學體系總校長吳清基、國家人權委員會副主委趙永清。至於原先宣稱的名單貴賓有無出席，許多人也是「霧煞煞」。

如今林秉樞施暴立委高嘉瑜，涉犯7項罪名。媒體致電賴姓女助理，但對方語氣不耐「我不想回答耶，我等警方來約談我就好了，記者我不想回答！」隨即掛斷電話。

值得一提的是，林秉樞邀請各界來參加告別式，刻意在名片印上「金融、房地產投資」，以及「《報臺》、《關鍵評論網》專欄作家」、「國立政治大學政治學博士班」，疑似想打入金融圈，但究竟是有投資事業，或只是空有頭銜，已經引發關注。

▼台北市立第二殯儀館。（圖／記者湯興漢攝）