太扯！他自爆中福袋頭獎沒領「賓士車飛了」　超商吐真相大逆轉

▲男網友擦身超商福袋頭獎。（圖／翻攝爆廢公社公開版，下同）

記者蕭筠／台北報導

新年就是要買新春福袋，尤其4大超商的福袋因價格便宜，每年都吸引不少人搶試手氣，而近日就有一名莊姓男網友在網上曬出多張照片，透露自己中了全家超商「2021金牛福袋頭獎」，原可領到價值約262萬的賓士車1台，孰料因沒仔細看信箱「頭獎換人了」，讓他後悔莫及。對此，業者也作出最新回應表示，2021年福袋頭獎獎項早於今年3月3日抽出，確定中獎人為陳姓消費者，並進一步解釋福袋遊戲規則。

▲男網友貼出中獎信件內容。

一名莊姓男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」曬出中獎信件內容截圖，可以看到全家超商寄出「2021全家金牛福袋活動中獎通知書」，獎項就是最大獎「賓士GLC 200 Coupé1台」，並提醒中獎者要自行列印中獎通知書、填寫資料後，並附上所需資料，於110年3月23日前掛號寄回指定地址，還要註明「2021春節福袋活動小組」，附件則是一份「讓渡同意書」。

不過該男網友卻崩潰表示：「我中頭獎結果寄信箱，我沒看到結果頭獎換人了～～～」近日才發現中獎信件讓他直呼「後悔莫及！」並透露自己真的有買2個福袋。貼文一出掀起不小熱議，但也有人提出質疑說，全家福袋遊戲規則寫到，兌獎期限內無人領獎就不予補抽，但查看2021金牛福袋中獎名單，卻發現頭獎是一位陳姓民眾中獎，讓許多網友十分疑惑。

對此，全家作出最新回應表示：「經確認2021年福袋頭獎獎項已於今年3月3日在律師見證的直播現場下抽出陳姓消費者，陳姓消費者也於今年5月完成領獎手續。」意指該PO文者並不是2021年中福袋頭獎者。而針對網友質疑福袋中獎規則部分，業者進一步說明，販售福袋辦法裡頭有寫到「若找不到中獎者獎項不會遞補。」但尚未發生過該情形。

至於中獎資訊則統一於官網公告，消費者須前往官網查看，並下載附件資料填寫後寄回總公司，才會與予領獎，強調並不會主動聯繫或寄中獎信件給中獎者。

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