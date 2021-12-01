可可+果香太罪惡！超商「橙香巧克力霜淇淋」開吃　還有柚香巧克力飲

▲罪惡橙香巧克力霜淇淋準備開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

準備淪陷！為迎接罪惡巧克力季，超商宣布攜手世界級精品巧克力「畬室」打造聯名霜淇淋、熱可可、甜點等系列，就是要來搶攻巧克力控的胃。其中，必吃「橙香巧克力霜淇淋」，選用比利時巧克力結合柑橘，可可香與果香的組合絕對不能放過，12月5日起手刀衝吃。

▲橙香巧克力霜淇淋搭配黑色餅皮質感大升級。

「全家X畬室」首度合作推出一系列聯名甜點，其中，絕對要吃這支「橙香巧克力霜淇淋」，選用來自比利時巧克力加上柑橘，苦中帶甜的滋味可是有別於一般巧克力霜淇淋，口感濃郁又清爽，12月5日起正式開吃；再來的「柚香巧克力飲」，嚴選法國頂級法芙娜可可粉、日本北海道四葉全脂粉及日本天然柚子粉製成，熱巧克力中散發淡淡柚子香，預計12月9日開賣，全台限量5萬杯，12月28日前還享第2杯7折優惠，買1杯就送聯名提袋1個。

▲同步還有柑橘巧克力夾心土司、柚香巧克力飲等喝。

最後還有「柑橘巧克力夾心土司」，內餡是法國法芙娜可可粉添加台灣柑橘皮丁、天然奶油製成的柑橘巧克力奶霜，夾入經典夾心土司中，無論是當早餐還是下午茶都超滿足，巧克力控不能錯過。

▲7-11限定喝GODIVA熱巧克力回來了。

另，7-11連5年推出的「GODIVA熱巧克力」也在今（1）日重磅回歸，今年可是特意推出全新「馬達加斯加香草熱巧克力」口味，在濃郁熱可可裡頭加進了馬達加斯加單一產區香草莢，增添濃醇奶香香氣，即日起就能衝全台7-11開喝，數量有限、售完為止。特別的是，今年的熱巧克力還有只送不賣的超可愛「GODIVA迷你造型杯塞」，一共2款且可重複使用。

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