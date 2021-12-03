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等到了！超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」　可寄杯、冷熱互換

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家每月限定好咖日登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

準備開囤了！全家每月限時1天的「好咖日」來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵買6送6」，不限冷熱、開放寄杯，再加碼指定鬆餅系列限量買6送3，12月6日上午10準時開搶。另，星巴克至12月29日前也有玩遊戲抽優惠券，最高可享任一中杯飲品直接免費喝，通通要把握機會。

▲▼全家極鬆餅。（圖／業者提供）

▲極鬆餅限量買6送3。

全家12月限定好咖日祭出「中杯單品美式、拿鐵買6送6」、「極鬆餅系列買6送3」共2大優惠，12月6日上午10時起即可透過全家APP中的「隨買跨店取」購買，單品咖啡每人限購1組，並開放寄杯、冷熱互換；極鬆餅限量5000組，同樣每人限購1組，提醒須在111年3月25日前兌換完畢。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

▲星巴克12月推全月抽免費咖啡跟買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

另，星巴克即日起至12月29日期間也推出「Holiday Cheer 耶誕數位體驗」，只要登入特定網站完成遊戲，就能馬上抽特惠券，優惠券內容有「兌換任一中杯飲料」、「全品項買1送1」、「特定品項買1送1」、「黑咖啡系列品項買1送1」、「3杯大杯飲料1杯免費」、「2杯大杯第2杯半價」、「任一飲料搭配糕點享折價30元」與「全品項商品（不含飲料）享85折優惠」。

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