麥當勞買1送1！foodpanda「12月折扣碼」來了　加碼領10次免運優惠

▲foodpanda12月限定優惠碼一次看。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

這個月的外送小確幸終於來了！外送平台「foodpanda」12月限定「超殺折扣碼」曝光，不僅有麥當勞經典那堤買1送1、蜂蜜紅茶第2件5折喝，還有多家速食店下單滿額最高打出7折優惠，且再加碼推10次免外送費優惠，通通要筆記下來。

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▲麥當勞經典那堤買1送1。（示意圖／業者提供）

●美食外送

1.即日起至12月31日止免優惠碼「美食外送下單滿250元即享免外送費」優惠。限指定店家使用，每人限用10次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至12月28日免優惠碼「麥當勞經典那堤買1送1」，限指定店家使用，每日數量有限、兌完為止。

3.即日起至12月28日免優惠碼「麥當勞蜂蜜紅茶第2件5折」，限指定店家使用，每日數量有限、兌完為止。

4.即日起至12月14日凡輸入優惠碼「DMNOV」即享「達美樂披薩捲餅套餐現折50元」，每單限用1次，每人限用3次，每日數量有限、兌完為止。

5.即日起至12月14日凡輸入優惠碼「KFCDEC」即享「肯德基訂餐滿299元現折50元」，限指定店家使用，每單限用1次，優惠數量有限、兌完為止。

6.即日起至12月14日凡輸入優惠碼「THAI12」即享「瓦城集團（瓦城、大心、時時香、1010湘、YabiYabi、非常泰、作伙滷肉飯X無限廚房、小香餐盒）訂餐滿300元打85折」，最高可折抵100元，每人限用3次，每日數量有限、兌完為止。

7.即日起至12月21日凡輸入優惠碼「BKDEC」即享「漢堡王2指定雙人餐打7折」，餐點包含勁濃安格斯堡雙人餐、美式花生雙層脆雞堡雙人餐，每日數量有限、兌完為止。

8.即日起至12月27日凡輸入優惠碼「LAYA75」即享「拉亞漢堡卡娜赫拉的小動物套餐打75折」，每日數量有限、兌完為止。

9.即日起至12月31日凡輸入優惠碼「12GC」即享「貢茶訂餐滿200元打9折」，最高可折抵50元，限指定店家使用，每日數量有限、兌完為止。

10.12月2日至12月15日凡輸入優惠碼「12SOGO」即享「SOGO訂餐滿399元打75折」，最高可折抵100元，限指定店家使用，每日數量有限、兌完為止。

11.12月6日至12月16日凡輸入優惠碼「MSRJG」即享「繼光香香雞訂餐滿379元打8折」，最高可折抵100元，限指定店家使用，每日數量有限、兌完為止。

●熊貓超市

1.即日起至12月25日凡輸入優惠碼「暖一下」即享「熊貓超市下單滿250元打75折」，最高可折抵150元，每人限用10次，數量有限、兌完為止。

●生鮮雜貨

1.即日起至12月25日凡輸入優惠碼「聖誕開趴」即享「生鮮雜貨打75折」，最高可折抵100元，每人限用10次，數量有限、兌完為止。

2.12月5日至12月19日凡輸入優惠碼「Ｊ個新鮮」即享「JASONS下單滿550元現折150元」，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3.12月6日至12月19日凡輸入優惠碼「愛過聖誕」即享「愛買下單滿499元現折150元」，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

4.12月15日至12月30日凡輸入優惠碼「全家好咖」即享「全家超商打7折」，最高可折抵70元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

5.12月15日至12月30日凡輸入優惠碼「3C聖誕」即享「燦坤打7折」，最高可折抵150元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

●外帶自取

1.即日起至12月31日凡輸入優惠碼「PUNEW6」且首次使用外帶自取者即享「訂單滿100元打6折」，最高可折抵100元，數量有限、兌完為止。

2.即日起至12月31日凡輸入優惠碼「PUNEW5」且首次使用外帶自取者即享「訂單滿100元打5折」，最高可折抵100元，數量有限、兌完為止。

●信用卡優惠

1.即日起至12月31日凡輸入優惠碼「PSJCB012」即享「JCB信用卡消費滿300元現折100元」，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

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