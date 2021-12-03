獲選2021年25位最具影響力女性　蔡英文：有影響力的是台灣

▲蔡英文獲金融時報選為2021年25位最具影響力女性。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

英國《金融時報》（Financial Times）雜誌將總統蔡英文列為2021年25位最具影響力女性相關報導。對此，總統府發言人張惇涵3日表示，蔡總統認為，總統代表的不是個人，而是國家；有影響力的不是她個人，而是台灣。

英國《金融時報》公布2021年25位最具影響力女性名單，除了總統蔡英文上榜外，美國眾議院議長裴洛西、華人導演趙婷等人上榜。金融時報在在蔡英文的介紹詞中提到，蔡英文在2021年體現面對挑戰堅守民主的韌性，冷靜地引導國家度過處於威權與民主之間地緣政治斷層線上的危險。

張惇涵表示，總統感謝全體國人的團結努力，因為台灣人民的堅韌，我們再次挺過了疫情的挑戰，並堅定地在民主防線的最前緣，守護民主自由的生活方式。因為全體國人的團結努力，台灣向全世界展現，我們是區域和平穩定的貢獻者，也是全球經貿的可靠夥伴。

張惇涵說，總統並感謝國際民主夥伴對台灣的堅定支持，無論是當疫情嚴峻時期對台灣的疫苗援贈，乃至越來越多民主夥伴支持台灣的國際參與等，總統期盼，全體國人持續團結一致，讓台灣這股良善力量持續放大，讓「善的循環」在國際社會持續溫暖茁壯。