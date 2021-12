蔡英文獲選2021年最具影響力女性　金融時報：台灣民主韌性縮影

▲金融時報指.蔡英文就是台灣民主韌性的縮影。(圖/路透社)



記者張方瑀/綜合報導

英國《金融時報》公布2021年25位最具影響力女性名單,總統蔡英文名列榜中。由BBC中國大陸新聞主編葛瑞西(Carrie Gracie)所撰寫的介紹詞中提到,蔡英文就是台灣民主韌性的縮影,她在地緣政治斷層線的危險上,冷靜地引導著台灣的威權主義和民主主義。

▲蔡英文獲選為「金融時報」2021年25位最具影響力女性。(圖/翻攝自金融時報)

《金融時報》指出,美國近來應對新冠肺炎疫情的步履蹣跚,加上其國內政治動盪、阿富汗混亂撤軍,強化了北京日益增強的信心,意即美國的全球實力和信譽正在衰退。由於台灣在未來的東亞霸權競爭中處於核心地位,北京因此在台灣島嶼周圍日益自信地展現軍事實力。

報導提到,不像世界上許多政治和商業領袖,一旦北京表達不滿就會進行自我審查,蔡英文在恐嚇面前不會屈服,她也不會激怒對方;相反地,她會繼續清楚地表達,並透過自己的領導風格證明,台灣的價值觀與它巨大的鄰國有何不同。

《金融時報》結論,蔡英文的領導風格給我們所有人上了一課,「如何在不出賣我們自己的情況下尊重中國的利益」。

