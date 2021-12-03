蔡英文獲選2021年最具影響力女性　金融時報：台灣民主韌性縮影

▲金融時報指．蔡英文就是台灣民主韌性的縮影。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

英國《金融時報》公布2021年25位最具影響力女性名單，總統蔡英文名列榜中。由BBC中國大陸新聞主編葛瑞西（Carrie Gracie）所撰寫的介紹詞中提到，蔡英文就是台灣民主韌性的縮影，她在地緣政治斷層線的危險上，冷靜地引導著台灣的威權主義和民主主義。

▲蔡英文獲選為「金融時報」2021年25位最具影響力女性。（圖／翻攝自金融時報）

《金融時報》指出，美國近來應對新冠肺炎疫情的步履蹣跚，加上其國內政治動盪、阿富汗混亂撤軍，強化了北京日益增強的信心，意即美國的全球實力和信譽正在衰退。由於台灣在未來的東亞霸權競爭中處於核心地位，北京因此在台灣島嶼周圍日益自信地展現軍事實力。

報導提到，不像世界上許多政治和商業領袖，一旦北京表達不滿就會進行自我審查，蔡英文在恐嚇面前不會屈服，她也不會激怒對方；相反地，她會繼續清楚地表達，並透過自己的領導風格證明，台灣的價值觀與它巨大的鄰國有何不同。

《金融時報》結論，蔡英文的領導風格給我們所有人上了一課，「如何在不出賣我們自己的情況下尊重中國的利益」。