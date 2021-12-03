快訊／警二度搜索找「白色豆腐頭」　赫見1男1女在林秉樞房內

▲高嘉瑜、林秉樞。（圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

「港湖女神」立委高嘉瑜遭家暴案延燒，如今林秉樞的關鍵「白色豆腐頭」成為最大疑點。新北市板橋警分局今(3日)凌晨1時許接到檢察官指示，再度派員前往林秉樞長期租住的飯店房間中展開「二度搜索」，但卻赫然發現房中竟有1男1女，他們自稱在幫林收拾物品；隨後警方在房內搜索逾2小時，但仍未尋獲高嘉瑜所稱的「白色豆腐頭」。

林秉樞涉嫌家暴高嘉瑜，且還拍下2人親密照，案情曝光後震驚社會，檢警立即查扣林男iPhone手機、平板、1隻錄音筆、1個隨身硬碟以及1顆兼具充電功能的黑色「豆腐頭隨身碟」；但高嘉瑜委任律師李永裕2日開記者會表示，林男恐已把證物調包，高嘉瑜當時發現的是「白色豆腐頭」，並非黑色，且裡面至少有4個女生的影片，但遭查扣的豆腐頭完全沒有這個檔案，可見這證據可能已經被湮滅，或者被移往他處。

警方今凌晨重返林秉樞位於馥都飯店長期租住的房間中搜索，深夜時分赫見1男1女正在房內幫林收拾私人物品；隨後警方在房內搜索逾2小時，但仍未見高嘉瑜聲稱的「白色豆腐頭」。而針對房內的該對男女，目前僅知2人被列為關係人，當下遭警方帶回地檢署，經向檢方說明後已獲請回。