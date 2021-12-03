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林秉樞被拘提前急喊「我身敗名裂」　蔡詩萍認通話：一定要道歉

記者黃翊婷／綜合報導

林秉樞涉嫌對立委高嘉瑜施暴，掀起全台關注。過去曾在廣播節目上訪問林秉樞的媒體人蔡詩萍2日首度透露，其實林在被拘提的前一天傍晚曾打電話來，他只勸誡2件事，分別為請律師和一定要道歉，因為大家可以原諒一個知道錯了，也願意認錯的人，但是不會原諒一個渣男。

▲▼高嘉瑜男友林秉樞2019年曾登上廣播媒體受訪。（圖／翻攝自POP Radio聯播網YouTube頻道）

▲林秉樞2019年曾上廣播節目大聊「柯文哲要拿下總統府」。（圖／翻攝自POP Radio聯播網YouTube頻道）

蔡詩萍2日在廣播節目《POP大國民》中談到，高嘉瑜遭家暴的事件曝光後，林秉樞2019年間上節目受訪的片段隨之被挖出，他也因此被追問是否認識林，其實兩人的關係談不上很熟，「我的確在請他上節目之前是知道他的」，因為兩人經常去同一家二手書店，加上都會評論時事，偶爾碰到就會小聊一下。

不過，事情發生之後，蔡詩萍坦言，在林秉樞被拘提的前一天傍晚曾經打電話給他，只是剛好在錄製節目，所以沒有立即接聽，等到工作結束以後，林又打電話過來，語氣十分急切，說覺得自己身敗名裂了，「我第一直覺是怕他想不開，勸他先冷靜好好面對。」

▲▼家暴高嘉瑜，林秉樞遭移送。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林秉樞在被拘提前曾打電話給蔡詩萍。圖為林秉樞移送時的模樣。（圖／記者黃彥傑攝）

蔡詩萍說，自己也很坦白向林秉樞表明不可能幫忙處理這件事，僅提醒2件事，第一是要有律師，要有法律上的準備；第二是一定要好好想一想，畢竟出手打人就是不對，該道歉就道歉，如果有理由或原因就講清楚。

蔡詩萍表示，掛斷電話之後，他傳了一些訊息給林秉樞，再次勸說該道歉就道歉、該負責就負責，因為大家可以原諒一個知道錯了，也願意認錯的人，但是不會原諒一個渣男；至於後續林是否還有聯繫給其他人，他就不知道了。

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