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台獨機關槍「6大爭議」起底　偷拍議會美魔女！害老闆道歉

▲▼台獨機關槍李柏璋。（圖／翻攝自李柏璋臉書）

▲台獨機關槍李柏璋。（圖／翻攝自李柏璋臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

立委高嘉瑜家暴風波延燒，批踢踢「CrazyWinnie沒品維尼」發文企圖幫高嘉瑜前男友林秉樞待風向洗白，該帳號被起底是台獨機關槍李柏璋。李柏璋對此2日發出聲明表示「我們一樣被耍得團團轉」。究竟李柏璋是何許人也，其實在太陽花學運時相當活躍，自稱台獨機關槍走紅，他的過往幾件爭議事件也被起底。

2012年督割案：自稱服役時在軍中受傷，而且長官沒有著聖，最後發現是他自己誇搭其辭、污衊國防部。

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▲「台獨機關槍」李柏璋透露，3日晚間將與柯文哲當面溝通。（圖／翻攝自李柏璋臉書）

2014年太陽花學運：參加學運自稱台獨機關槍。

2015年偷拍案：在民進黨台北市議員顏聖冠服務處當志工，結果偷拍國民黨議員秦慧珠閉門會議還上傳，結果害顏聖冠親自跟秦慧珠道歉。

2020年爐渣案：以「CrazyWinnie沒品維尼」的帳號，在批踢踢以「爐渣案」帶風向，攻擊對象主要為台南市長黃偉哲。

▲李柏璋帶酒店妹去學校點名。（圖／翻攝李柏璋臉書）

2021年酒店案：發文自述帶酒店小姐去學校上課，自豪是時間管理大師引發爭議。

2021年小馬案：以「CrazyWinnie沒品維尼」的帳號，發文批評立委高嘉瑜前男友馬文鈺去林秉樞母親靈堂鬧場，後來刪文。但八卦板板主直接認證CrazyWinnie沒品維尼帳號指人就是李柏璋。

 
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