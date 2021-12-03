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閨蜜抓包「男友劈腿」卻拒分手　她勸到崩潰：被渣不分什麼心態

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,接吻。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲她的朋友抓包「男友劈腿」卻堅決不分手，她無奈「這是什麼心態」。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友表示，她的朋友日前向她哭訴，說抓到男友劈腿，事後又一直道歉一直哭，朋友最後心軟沒分手，最初她勸過朋友分手，她認為「劈腿只有零次和無數次」，但朋友一方面還愛那位渣男，一方面怕找不到更好的，讓她聽了非常無奈，也好奇說「被劈腿不分手的心態是什麼？」

原PO在Dcard表示，她的一位朋友最近向她哭訴，說抓到男友劈腿別人，而且還是那種神扯的劇情，但渣男後來一直一直哭，朋友就心軟沒分手，「現在渣男為了彌補，讓我朋友有安全感，做什麼都是2人待在一起，沒辦法見面就隨時開視訊，我朋友還會在渣男上班的店面坐一整天，等對方下班」。

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她最初勸過分手比較好，畢竟劈腿只有零次和無數次，但她的朋友卻說方面還愛渣男，一方面又害怕找不到更好的，說不想原諒但卻也不想分手，如今每次看到2人的限時動態，她只覺得好可憐，但「朋友自己的人生，她自己選擇，我也不想干涉」。

她最後也感嘆，如果是自己的男友踩到她的底線，她自認有感情潔癖「一定會直接分手」，如今只希望朋友能獲得真正、踏實的幸福，不要再受傷了，也好奇「被劈腿不分手的心態是什麼」。

其他網友看了貼文後表示，「一種不甘心而已」、「就是他X的不甘心，而且最後還是會分手」、「講白點就是沒原則，不甘心啦，反正妳已盡到做朋友的責任，就放手吧」、「沉默成本太多，分了感覺自己前面的付出很虧，所以自己騙自己對方會改」。多數網友認為，原PO朋友可能是因為「不甘心」及「沉默成本」才不願意分手。

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