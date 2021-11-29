陳學聖讚顏家是拚生育率好榜樣　網友留言灌爆：是鼓勵未成年懷孕？

▲前國民黨立委陳學聖。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文日前替台中第二選區立委補選候選人林靜儀催票時，開玩笑稱「林靜儀如果當選立委，我相信中二選區的生育率一定會大大提高」。前國民黨立委陳學聖表示，如果沒有人生，婦產科醫師也無從接生，「蔡英文要想讓中二選區生育率提升，顏家才是最好的榜樣。」，貼文一出，反而湧入大量網友留言批評，「現在是鼓勵未成年懷孕？」、「你倒底是不是在反串？」

陳學聖表示，現年61歲的顏清標17歲時結婚，大兒子顏寬恒17歲時、小兒子顏嘉儀16歲時，都因女友懷孕而結婚，顏清標在18歲結婚當上父親，顏寬恒也在18歲結婚生子，顏嘉儀更是在17歲就結婚生子，2014年當時19歲的顏寬恒長女顏鈺蓁也傳承家族「優良傳統」。顏寬恒和顏清標則都在36歲當上阿公，顏清標也在54歲升格成為阿祖，「想讓中二選區生育率提升，顏家才是最好的榜樣！」

貼文一出，網友紛紛留言痛批，「婦產科醫師不是只有接生呀！」、「你倒底是不是在反串？」、「我覺得你安靜可能對國民黨的選情比較有幫助」、「感謝委員這篇文章，讓大家知道性教育的重要」、「撿到槍就膛炸，國民黨的日常？」、「是在鼓勵未成年早生貴子？」、「一家子都讓別人家的女兒未婚懷孕，到底有什麼好驕傲？」

也有網友酸說，「顏家到底得罪了你什麼才落得如此被消遣的下場？」、「陳學聖的言論沒錯，顏寬恆適合在家好好生孩子；不是當立委」、「學聖應該是自己人，各位1450大家手下留情」、「為了讓顏家專心生，那只好投林靜儀了」

▼陳學聖一番「顏家才是拚生育率好榜樣」的言論讓網友炸鍋。（圖／翻攝陳學聖臉書）