媽祖不能接受！　顏寬恒：選戰將把自己「萬箭穿心血肉模糊」

▲台中第二選區立委補選將於明年1月9日舉辦，國民黨由前立委顏寬恒披掛上陣，希望為國會再添一名生力軍。（圖／CTWANT提供，下同）

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台中第二選區立委補選將於明年1月9日舉辦，民進黨派出前立委林靜儀出戰，國民黨則由在地深耕許久的前立委顏寬恒披掛上陣，顏本月9日宣布參選時，他就預期這場選戰自己將「萬箭穿心、血肉模糊」；綠營近期發起一連串質疑顏家與台中港105號碼頭招標案有不法勾結的負面操作，雖然交通部長王國材已聲明，「相關標案的評選過程都沒有問題，且初步看並沒有弊端」，綠營烏賊戰仍一波緊接一波來襲，而這場選戰最血腥撕裂的高潮卻還沒到來。

綠營攻勢凌厲，顏寬恒本人卻看很開，談笑之間向本刊說，「現在很激烈？還沒有選戰倒數，沒到最繃、最撕裂的時刻。」他分析，民進黨組織重兵現在都放在公投，選舉機器被公投絆住，就連民進黨候選人有時也被晾在一旁，預估補選投票前三周才會有大軍壓境，只是選戰還沒真正開始，對手確實就萬箭齊發，讓自己血肉模糊了。

▲大甲鎮瀾宮舉辦媽祖遶境活動，每年都吸引民進黨重要人士，包括正副總統和部會首長等人共襄盛舉。

看過父親顏清標選舉，自己也打過3場選戰的顏寬恒，其實很輕易就解構綠營選戰手法，「綠營一條龍做法，從媒體人放話、政論節目炒作、做新聞放送、媒體人再放話，最後透過網路散播，重點攻擊對象就是父親、我、大甲鎮瀾宮。」他評估等公投結束，綠營才會使出殺手鐧，但面對不實指控，我們提證據、訴諸法律，該提告就會提告，該主張就主張，爭取清白。

一場地方立委層級的補選，顏家人全面被針對，讓不少支持者感到「毋甘」（不捨），現任當家顏寬恒指出，「都是冷菜熱炒，父親被檢驗幾十年了，從他年少從政，再到從政壇退休後，甚至到現在，時時刻刻被檢視，炒作卻是舊聞，這一切可受公評。」但他也明白，外界很多指控，主要目的是「意圖」影響選舉，胡亂指控的抹黑造謠，只要會影響他的選舉，自己一定在司法上捍衛清白，「如果真的像對手說的，我這麼可惡，為非作歹作奸犯科，怎沒檢調直接介入，甚至把我收押審判？」

「對手想法很簡單，就這40多天，三天兩頭丟一個案子出來炒作，做到選舉結束，讓顏寬恒落選就可以了。」顏寬恒笑說，明年鎮瀾宮遶境起駕，總統、副總統、院長和部長等人，全部的人又會來台中齊聚一堂，司空見慣了，相信百姓都看在眼裡。他表示，選舉是選人，自己好不好，以及能不能選上是兩回事，對手為了讓他選不上，就先讓社會覺得他不好，「只是綠營在過程中消費媽祖、攻擊鎮瀾宮，選舉選到沒有人味，像狼一樣見人亂咬，連媽祖神明都咬，牽扯宗教信仰，這肯定不被台灣社會接受」。

「父親從政是服務起家，跨越藍綠，藍綠皆有好朋友，但這幾年風氣不同，平常是好朋友，選舉一到，就殺到見骨。」顏寬恒坦言，2020落選立委後，沒預期有罷免，更沒想到罷免會成功，投入立委補選，最大原因還是鄉親勸進，從政不能只為自己想，雖然這是一場「總統級待遇」的選戰，明知一定很困難，但不得不（撩落去），畢竟投入公眾事務，就不是個人的事情。

▲台中第二選區立委補選，總統蔡英文親自授旗，民進黨推派前立委林靜儀出戰。

顏寬恒透露，這次補選很多支持者比2020年更熱情，朋友們擔心重演上次不小心落馬狀況，選戰過程不只提建議，更直接用行動幫助。「綠營是從派系利益的基礎出發，我們因為在地服務，得到民眾的認同、期待和肯定，從情感連結得到很多幫助。」他認為從這點就可以看出自己團隊跟民進黨的不同，民眾覺得他能勝任這份工作，希望他能代表選上立委，這種能量是溫暖且源源不絕的。

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