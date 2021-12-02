國民黨PO文挺核四　網嘲：黨內地方首長同意了？

▲國民黨臉書支持核四貼文。（圖／翻攝臉書）



政治中心／台北報導

距離12月18日舉行的全國性四大公投，時間開始進入倒數。四個同意與四個不同意的對戰持續在網路上受到熱議。國民黨1日在臉書專頁發表支持核四廠貼文，呼籲支持者動員一同於12月18日的公投大選投下同意票。對於國民黨中央與地方執政縣市遭疑不同調，有網友留言諷刺「黨內搞分裂了」、「你們自家的縣市長都不同意喔」。另外，在該則PO文中所提供的核安相關資料圖卡也被網友質疑核四20年前的設備你跟我說先進、不是核四廠下面就是S斷層嗎？

國民黨在昨日臉書PO文中附上四張關於核四的圖卡，重申核四廠安全無慮，希望網友與民眾能支持同意重啟核四。在PO文中，國民黨也用4個QA強調，公投用欺騙，能源會完蛋，內容包括：Q1：核四廠在地震帶的謠言？錯！核四廠不受地震斷層影響。Q2：核四廠品管不安全？錯！核四已經通過重重安檢審核。Q3：民進黨說核四廠封存太久，會過時？錯！核四廠至今仍屬先進設備。Q4：核四廠是拼裝車所以不安全？錯！現在屬於專業分工的年代。

不過，這則PO文隨即也陸續引來網友諸多質疑不是核四廠下面就是S斷層嗎？「台灣沒有不受地震影響的區域吧....」、「2014年通過...當時執政黨不就是國民黨自己」、「核四20年前的設備你跟我說先進」、「當初是馬自己封存的核四」、「核四設計、採購、施工都一堆問題好嘛...」。

不僅網友對於核四廠有諸多疑慮，國民黨籍地方縣市首長，如宜蘭縣縣長林姿妙曾對重啟核四有疑慮或但書，在這則國民黨貼文一出後也被熱議網友拿來反諷，甚至還出現情緒字眼，「我他X的就問你，核廢料放哪？！國民黨黨部？！」

有網友質疑現在國民黨是分裂了嗎？「好啊！核廢料以後放在國民黨各縣市黨部」、「沒能力處理核廢料就B嘴」﹑「自家的地方首長都不同意喔」「林姿妙：太靠近宜蘭了不給過」、「黨內意見都不一致還談重啟」，甚至也有網友表示，「支持林姿妙」﹑「對林姿妙改觀」等。此起彼落的留言與批判，顯見國民黨提出的資料仍不足以讓網友採信，反而因為這則PO文的熱議，讓中央與地方縣市不同調，以及政治考量下未顧及地方居民權益的質疑，被更加凸顯。

▼ 國民黨臉書支持核四貼文引發網友熱議與質疑。（圖／翻攝臉書）