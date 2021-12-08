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社會 社會焦點 保障人權

三總集體回扣案「牙科主任、教授」涉案　檢調諭令8被告交保候傳

記者游宗樺、劉昌松／台北報導

三總多名牙醫涉及集體舞弊案，牙醫李宗益涉嫌私下兼差海撈上千萬元，檢調進一步追查，意外查出另外還有多名牙醫涉案，涉嫌勾結牙材商、浮報醫療數額，從中抽取回扣。檢調7日發動第三波搜索，約談主任醫師陳元武與多名牙醫師等7名被告，同時在深夜陸續將國防醫學院教授謝義興等人移送北檢，全案經漚夜訊問後，檢方諭令8名被告以20萬至50萬元交保候傳。

▲▼三總牙醫集體收回扣案，教授謝義興。（圖／記者劉昌松攝）

▲三總牙醫集體收回扣案，教授謝義興。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼三軍總醫院口腔贋復科主治醫師莊傳宗。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼三軍總醫院牙科部住院總醫師孔令瑜。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼三軍總醫院行政人員高金玲。（圖／記者游宗樺攝）

▲三軍總醫院口腔贋復科主治醫師莊傳宗（上）、住院總醫師孔令瑜（中）、行政人員高金玲（下）。（圖／記者游宗樺攝）

檢調數月前查出，三總牙科部主治醫師李宗益，疑似未經報准就在外兼差，甚至頂下台北市富錦診所私自經營，涉嫌詐領健保補助、診所營收上千萬元，檢調單位9月已約談李宗益，並聲請羈押禁見獲准。當專案小組進一步追查，赫然發現李宗益還涉嫌跟三總簽約的牙材商勾結，刻意使用特定型號齒模，並浮報相關數額，牙材商將其中差額保留，等李宗益需要時，再整筆支付當作回扣，涉案牙材商王家莉11月間已經被法院裁定交保。

▲▼三總牙醫集體收回扣案，主任醫師陳元武。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼三總牙醫集體收回扣案，主治醫師王宜斌。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼三總牙醫集體收回扣案，醫師周韋廷。（圖／記者劉昌松攝）

▲三總牙醫集體收回扣案，主任醫師陳元武（上）、主治醫師王宜斌（中）、醫師周韋廷（下）。（圖／記者劉昌松攝）

檢調持續追蹤分析，赫然發現，除了李宗益外，包含口腔顎面外科科主任醫師陳元武、莊姓主治醫師、孔姓住院總醫師、蕭姓住院醫師在內，還有1名行政人員與7名牙醫，也疑似配合浮報相關醫療數額，7人中包含具有教授身分的重量級牙醫，都被依涉嫌《刑法》行使業務登載不實、詐欺取財等罪的被告身分遭搜索約談。

▲▼三總牙醫李宗益詐健保案，提訊還押。（圖／記者劉昌松攝）

▲三總牙醫李宗益涉嫌貪污抽取回扣已遭收押禁見。（資料照／記者劉昌松攝）

檢方經漏夜訊問後，諭令口腔贋復科主治醫師莊傳宗、牙科部住院總醫師孔令瑜2人分別以50萬元交保；國防醫學院教授謝義興、口腔顎面外科科主任陳元武，口腔贋復科主治醫師王宜斌、周韋廷及專科住院醫師蕭宇等5人各以20萬元交保，此外，三總行政人員高金玲，則獲40萬元交保。

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