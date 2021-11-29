「青青河邊操、尼克枕邊搖」　超兇網紅自力蒐證揪出幕後黑手是她

▲網紅青青不滿遭抹黑仙人跳、搶男友，自行蒐證供檢警找出涉案網友。（資料照／翻攝Instagram／c.0214）

記者劉昌松、羅志華／台北報導

F級網紅「青青」去年因YouTuber「放火」裸跪事件沉寂一段時間，當時IG帳號cyra1110連po24篇不堪言詞，包括「青青河邊操、尼克枕邊搖」，「愛搶姐妹男友」，青青不動聲色蒐證提告，繆姓女子被循線找到後完全否認，但台北地檢署檢察官約談相關證人指證，繆女就是帳號使用人，依公然侮辱、加重誹謗等罪起訴。

青青因在2020年9月間，讓放火到家中過夜，被當時的男友陳昰勳返家發現，逼放火脫光下跪並簽本票，事件爆發後，網友幾乎一面倒質疑青青自導自演仙人跳，直到檢察官調查結果出爐，青青當時嚇得在一旁收拾行李，不敢作聲，僅依恐嚇取財等罪起訴陳昰勳和同夥。

▲青青曾讓放火到自己家中，結果引發疑似仙人跳事件。（資料照／翻攝自放火、青青IG）

雖然司法後來還給青青一個清白，但當時新聞火熱的時候，IG帳號cyra1110從10月22日到31日之間，不斷出現限時動態「青青河邊操、尼克枕邊搖」，「仙人跳起來 虐貓虐起來 生活給她亂起來」，「雲青小姐很愛搶姊妹男友、「只要感覺不要太差 他會加錢跟人家發生關係！」「就是吃藥妹」，「不知道是乾姊弟還是幹姊弟」，甚至跑到青青的IG留言「青青哪裡只有跟放火啦」。

青青經友人告知後，開始蒐集cyra1110的貼文，逐一截圖蒐證比對後，向台北市警局大安分局報案，警方循線找到帳號使用人是年輕貌美的繆姓女子，但繆女到案後一概否認涉案，辯稱她也有看過這些貼文，但是cyra1110帳號不是她的，說也奇怪，從這時起，cyra1110帳號就被刪除消失在網路上。

▲青青前男友陳昰勳因涉嫌對放火恐嚇取財遭起訴正由法院審理中。（資料照／記者黃宥寧攝）

不過因為青青蒐證齊全，檢警仍從原本的cyra1110自介上，發現帳號主同時公布了自己另一個IG帳號連結、網購平台連結，也曾po出自己的銀行帳戶，辦案人員比對分析，發現cyra1110同時經營網購，也曾跟美妝業者合作，業者到案指證，曾因寄送試用品給cyra1110，從業者提供的電話、住址等資訊確認cyra1110就是繆女，檢察官因此不採信繆女辯詞，依公然侮辱、加重誹謗罪嫌起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

東南客運「20車集體故障停駛」！真相竟是加錯油 承包商慘挨告

OL沒穿內褲夜店大喊「我被強暴」 198壯男喊冤：她拉著我硬要

超渣綠卡男約單親媽開房伴遊3天 「D2自由活動」騙網紅開箱硬上