　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「青青河邊操、尼克枕邊搖」　超兇網紅自力蒐證揪出幕後黑手是她

▲青青背心勒出渾圓F胸！　伸舌吞香蕉「2秒遐想片」引10萬人暴動。（圖／翻攝自Instagram／c.0214）

▲網紅青青不滿遭抹黑仙人跳、搶男友，自行蒐證供檢警找出涉案網友。（資料照／翻攝Instagram／c.0214）

記者劉昌松、羅志華／台北報導

F級網紅「青青」去年因YouTuber「放火」裸跪事件沉寂一段時間，當時IG帳號cyra1110連po24篇不堪言詞，包括「青青河邊操、尼克枕邊搖」，「愛搶姐妹男友」，青青不動聲色蒐證提告，繆姓女子被循線找到後完全否認，但台北地檢署檢察官約談相關證人指證，繆女就是帳號使用人，依公然侮辱、加重誹謗等罪起訴。

青青因在2020年9月間，讓放火到家中過夜，被當時的男友陳昰勳返家發現，逼放火脫光下跪並簽本票，事件爆發後，網友幾乎一面倒質疑青青自導自演仙人跳，直到檢察官調查結果出爐，青青當時嚇得在一旁收拾行李，不敢作聲，僅依恐嚇取財等罪起訴陳昰勳和同夥。

▲放火回青青家結果被威脅。（圖／翻攝自放火、青青IG）

▲青青曾讓放火到自己家中，結果引發疑似仙人跳事件。（資料照／翻攝自放火、青青IG）

雖然司法後來還給青青一個清白，但當時新聞火熱的時候，IG帳號cyra1110從10月22日到31日之間，不斷出現限時動態「青青河邊操、尼克枕邊搖」，「仙人跳起來 虐貓虐起來 生活給她亂起來」，「雲青小姐很愛搶姊妹男友、「只要感覺不要太差 他會加錢跟人家發生關係！」「就是吃藥妹」，「不知道是乾姊弟還是幹姊弟」，甚至跑到青青的IG留言「青青哪裡只有跟放火啦」。

青青經友人告知後，開始蒐集cyra1110的貼文，逐一截圖蒐證比對後，向台北市警局大安分局報案，警方循線找到帳號使用人是年輕貌美的繆姓女子，但繆女到案後一概否認涉案，辯稱她也有看過這些貼文，但是cyra1110帳號不是她的，說也奇怪，從這時起，cyra1110帳號就被刪除消失在網路上。

▲▼陳罡勳放火青青。（圖／記者黃宥寧攝）

▲青青前男友陳昰勳因涉嫌對放火恐嚇取財遭起訴正由法院審理中。（資料照／記者黃宥寧攝）

不過因為青青蒐證齊全，檢警仍從原本的cyra1110自介上，發現帳號主同時公布了自己另一個IG帳號連結、網購平台連結，也曾po出自己的銀行帳戶，辦案人員比對分析，發現cyra1110同時經營網購，也曾跟美妝業者合作，業者到案指證，曾因寄送試用品給cyra1110，從業者提供的電話、住址等資訊確認cyra1110就是繆女，檢察官因此不採信繆女辯詞，依公然侮辱、加重誹謗罪嫌起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

東南客運「20車集體故障停駛」！真相竟是加錯油　承包商慘挨告

OL沒穿內褲夜店大喊「我被強暴」　198壯男喊冤：她拉著我硬要

超渣綠卡男約單親媽開房伴遊3天　「D2自由活動」騙網紅開箱硬上

ET快訊
吃咖哩麵忘了拔！牙套妹「笑容泛黃」變成螢光黃：沒救了
丫頭外婆病逝！心碎曝「1遺憾」：人生無常
張忠謀補辦90壽宴　賓客掌管台股市值高達18兆
老爸「月入10萬」全噴光！驚人明細曝　網眼尖揪1點：你家地主
台中「第一鬼樓」21歲女墜落　頭部重創命危
頭皮屑90%出自這病！醫曝「正確洗頭頻率」
超兇網紅遭抹「仙人跳」　自力蒐證揪幕後黑手是她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

六輕包商4工人「無安全扣」8樓徒手拉…鷹架瞬間恐怖墜落！

台中第一鬼樓「千越大樓」21歲女墜落　頭部重創命危

「青青河邊操、尼克枕邊搖」　超兇網紅自力蒐證揪出幕後黑手是她

快訊／台62線1車疑爆胎自撞分隔島　側翻90度「立車」路中

啦啦隊教練勒殺女房東典當贓物　當舖店員怒批畜生：真想打他！

北市刑大經濟組長陳建志喝花酒又爆涉貪　檢察官親自帶隊搜索7處

裝「震樓神器」報復樓上鄰居檢舉　餐廳老闆沒和解仍緩刑

快訊／遭檢舉喝花酒被拔官　北機站帶回北市刑大組長陳建志

不孝子搶老爸41萬！他蒙面持玩具槍得手　父庭上求情獲輕判

宜蘭怪男學校附近電桿「堆大石」　清完又堆還撞傷員警左腳

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

無照酒駕「鐵架沒綁好」轉彎噴出　騎士載運妻閃不及！輾過慘自摔

鄧佳華深夜直播爆哭...頭撞牆 飆淚喊「宜軒」：我該忘記妳了

騎士高速撞上轉彎汽車超驚險！　神技術翻一圈越引擎蓋完美落地

張震「這麼久才得獎」把女兒挖起來看　李安趕場祝賀：我們一起出道的

嬉鬧「拉冰箱門」陸男童瞬間被壓　媽用肉身擋住！幸無大礙緩慢爬出

六輕包商4工人「無安全扣」8樓徒手拉…鷹架瞬間恐怖墜落！

台中第一鬼樓「千越大樓」21歲女墜落　頭部重創命危

「青青河邊操、尼克枕邊搖」　超兇網紅自力蒐證揪出幕後黑手是她

快訊／台62線1車疑爆胎自撞分隔島　側翻90度「立車」路中

啦啦隊教練勒殺女房東典當贓物　當舖店員怒批畜生：真想打他！

北市刑大經濟組長陳建志喝花酒又爆涉貪　檢察官親自帶隊搜索7處

裝「震樓神器」報復樓上鄰居檢舉　餐廳老闆沒和解仍緩刑

快訊／遭檢舉喝花酒被拔官　北機站帶回北市刑大組長陳建志

不孝子搶老爸41萬！他蒙面持玩具槍得手　父庭上求情獲輕判

宜蘭怪男學校附近電桿「堆大石」　清完又堆還撞傷員警左腳

第3度訪台！貝里斯國會議長30日抵台　將見蔡英文、游錫堃

六輕包商4工人「無安全扣」8樓徒手拉…鷹架瞬間恐怖墜落！

何孟遠挺過劈腿「重操舊業」曝近況！　吐心聲：失眠到天亮才敢睡

不一定要睡滿8小時！各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

國民黨拒審預算　林俊憲：沒資格稱在野黨，只是鬧事集團

外婆新冠肺炎病逝！丫頭心碎「沒機會讓她看我老公」：人生這麼無常

只為心中教育理想！她從小學老師變校園創辦人　學弟妹直呼：女神

香港發現第3例Omicron　接種過「2劑莫德納」還是中了！

吃咖哩麵忘了拔！牙套妹「笑容泛黃」變成螢光黃：沒救了

張忠謀90壽宴　總統蔡英文親臨祝壽、台股市值前三大公司董座全到了

老闆抗疫情放大絕！「比基尼辣妹」芭樂擺胸前…網鼻血狂噴：吃芭樂降降火

社會熱門新聞

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

雪碧成法院認證小三　判賠正宮45萬

甜美女大生坐R8慘死　貼心提醒父母「最後一句話」曝

OL夜店被強暴　壯男扯：是她硬要

獨／R8男遭爆是討債集團成員　愛混夜店炫富　

國中生「防狼噴霧當香水」教室噴灑！釀11人送醫

台中男被甩棍狂毆　4人被逮

關鍵警是他！1異狀查出女房東遭悶殺

23歲女跟男友夜遊爆頭亡！父母「試管3次才生下」接死訊心碎

老公表妹玩亂倫SOD！　人妻抓包鹹濕對話崩潰

高雄監獄集體性霸凌6玩1　下場曝光

激戰片遭前男友PO網！朋友3年後發現

堅持送6歲兒上學！新店爸疑心臟病發「自撞路樹」亡

更多熱門

相關新聞

超渣綠卡男徵伴遊　性侵網紅騙「匯10萬給你」

超渣綠卡男徵伴遊　性侵網紅騙「匯10萬給你」

自稱持有美國綠卡的陳姓男子，今年3月間約了1名頗具姿色的單親媽媽，以6萬元代價伴遊3天，第2天就請單親媽「自由活動」，另以想找人聊天為由，約另名網紅到飯店吃飯，卻以「想洗澡」誘網紅上樓性侵得逞，事後用假的轉帳截圖哄騙網紅願賠12萬元，網紅事後每談起此事都會爆哭崩潰，台北地檢署依性侵等罪起訴陳男

網紅簽10年砸千萬租金　打造全台首座街頭健身房

網紅簽10年砸千萬租金　打造全台首座街頭健身房

「核能流言終結者」爆性騷內訌　女秘書提告復職吞敗

「核能流言終結者」爆性騷內訌　女秘書提告復職吞敗

鄧佳華真騎單車跑外送　曝「接110單獎金」

鄧佳華真騎單車跑外送　曝「接110單獎金」

網紅演講「感謝狀丟垃圾桶」　他揭心態關鍵

網紅演講「感謝狀丟垃圾桶」　他揭心態關鍵

關鍵字：

青青網紅抹黑仙人跳虐貓放火IG公然侮辱加重誹謗

讀者迴響

熱門新聞

兇猛Omicron初估可「1傳50」！重症醫勸：這100天內待在家追劇

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

江宏傑淚崩求救「有點撐不下去」　認低潮封閉大哭

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

台商6字問候超心酸　近20萬人被除籍

女大生坐R8枉死「幫忙的會有事？」　119車隊長解答

成人第3劑要打了　青少年恢復接種第2劑

天龍人輸了？最富村莊在「中部」最窮身家也破億

Omicron初期症狀曝　極輕微且不會失去嗅覺！

逢九必衰？明年「這些生肖」坎坷多災要小心

中信銀薪轉戶驚傳集體遭盜刷！　銀行：已退刷換卡

6歲小周周音樂考試　老師神舉例

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢旺整年

日本閃電鎖國！Omicron來襲　商務、留學入境全喊卡

更多

最夯影音

更多
超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！
白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面