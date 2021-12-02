婦離家超商發呆欲尋短　警1碗麵解心結

▲員警發現婦人精神狀況不佳，且有尋短的念頭，上前關心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東分局馬蘭派出所員警日前在台東市更生路段上的1間超商，發現有1名婦人坐在裡面喝酒，精神狀況不佳，且有尋短的念頭，員警先將婦人載回所內安撫，知道婦人整天沒吃東西後，二話不說到附近麵店自掏腰包買了1碗麵給婦人吃，才讓她打開心房。員警積極阻止憂鬱婦尋短，深獲家屬感謝！

日前馬蘭派出所警員於超商巡簽時，看見彭姓婦人在內飲酒，精神狀況不是很好，且嘴裡念念有詞地說想要尋短，於是先將婦人帶回休息。回到派出所後員警先安撫婦人情緒，並提供礦泉水給婦人解酒，彭婦表示已整天沒吃東西，員警聽聞後便至附近麵店買1碗乾拌麵給婦人食用，待婦人情緒稍為穩定後才詢問緣由。

原來彭姓婦人疑似跟家裡的人處不好，便從郊區坐車來台東市散心，因為沒帶手機也對路況不熟，有如無頭蒼蠅一般四處走，走累了看到超商才進店裡休息。員警研判彭婦可能是協尋人口，便通報是否有人報請協尋，果然彭婦的家屬正在派出所請求協助，員警得知後立刻通知彭婦的母親到市區把她接回。彭婦母親向員警表示，女兒因患有憂鬱症，已不只1次走失，且酒後精神、思緒容易混亂，幸好有員警的幫忙，才讓女兒平安的回家，結束這場驚魂記！