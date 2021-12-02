網拍妹5年前為圓麻豆夢拍裸照　無良男網路賣530挨告...判賠12萬

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▲王男在網路兜售未成年少年裸照遭告求償。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名王姓男子去年4月間在知名網站「捷克論壇JKF」宣稱自己握有未成年少女試鏡時偷拍的裸照，一名從事網拍的女子小愛（化名）懷疑，可能是自己5年前未成年時，為了一圓模特兒夢，被網路上的經紀公司搭訕拍下的裸照，於是請朋友花530元買下，一看果然就是自己的私密照，小愛和媽媽氣炸，向王男提告求償20萬元，法官判賠12萬元，可上訴。

判決指出，小愛是在2016年12月在網路上被搭訕，對方自稱是模特兒經紀公司，想邀小愛來當模特兒，但要求小愛必須先自拍裸照試鏡，小愛因此拍下一張裸露胸部和下體的照片，傳出後對方就人間蒸發。

沒想到過了4年，去年4月間，王姓網友在「捷克論壇JKF 」發文說手上有未成年少女的裸照，還特別強調是偷拍少女試鏡時留下的影像，小愛得知此事後，懷疑可能是當初試鏡時被騙的自拍裸照。小愛請友人與王男連絡後，花530元買下裸照，小瑜一看，確認是自己的裸照，小愛告知母親此事後憤而提告，小愛懷疑王男就是當初假扮經紀公司騙她拍裸照的人，但因沒有具體證據，雄檢偵結後不起訴。

另一部份，王男因在網路兜售未成年少女裸照，涉犯兒童及少年性剝削防制條例，檢方認定他犯後態度良好，因此處分緩起訴1年，須向國庫支付6萬元。

此外，小愛和母親另外也提民事訴訟求償20萬元，法官認為王男販售小瑜裸照，讓小瑜身心都受到傷害，審酌王男目前擔任健身教練的收入後，判他應賠12萬元，可上訴。