　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網拍妹5年前為圓麻豆夢拍裸照　無良男網路賣530挨告...判賠12萬

▲桃園市黃姓男子前年底向15歲少女要求自拍裸照寄給他，事後少女封鎖黃帳號後，遭其恐嚇要散布裸照。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲王男在網路兜售未成年少年裸照遭告求償。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名王姓男子去年4月間在知名網站「捷克論壇JKF」宣稱自己握有未成年少女試鏡時偷拍的裸照，一名從事網拍的女子小愛（化名）懷疑，可能是自己5年前未成年時，為了一圓模特兒夢，被網路上的經紀公司搭訕拍下的裸照，於是請朋友花530元買下，一看果然就是自己的私密照，小愛和媽媽氣炸，向王男提告求償20萬元，法官判賠12萬元，可上訴。

判決指出，小愛是在2016年12月在網路上被搭訕，對方自稱是模特兒經紀公司，想邀小愛來當模特兒，但要求小愛必須先自拍裸照試鏡，小愛因此拍下一張裸露胸部和下體的照片，傳出後對方就人間蒸發。

沒想到過了4年，去年4月間，王姓網友在「捷克論壇JKF 」發文說手上有未成年少女的裸照，還特別強調是偷拍少女試鏡時留下的影像，小愛得知此事後，懷疑可能是當初試鏡時被騙的自拍裸照。小愛請友人與王男連絡後，花530元買下裸照，小瑜一看，確認是自己的裸照，小愛告知母親此事後憤而提告，小愛懷疑王男就是當初假扮經紀公司騙她拍裸照的人，但因沒有具體證據，雄檢偵結後不起訴。

另一部份，王男因在網路兜售未成年少女裸照，涉犯兒童及少年性剝削防制條例，檢方認定他犯後態度良好，因此處分緩起訴1年，須向國庫支付6萬元。

此外，小愛和母親另外也提民事訴訟求償20萬元，法官認為王男販售小瑜裸照，讓小瑜身心都受到傷害，審酌王男目前擔任健身教練的收入後，判他應賠12萬元，可上訴。

ET快訊
快訊／美音樂教父「住家遭瘋狂掃射」！　妻中彈亡
全聯也可打疫苗！　指揮中心：可能有贈品
林秉樞收押高嘉瑜卻「不寒而慄」　因他說了這些話
快訊／增3例打疫苗後死亡！　分別接種3廠牌
一個月翻轉Delta！南非驗出183例Omicron「佔74
國1追撞空拍照曝！8車相連變火車　網看傻：變形金剛
第三劑即起開放！　4類人可打「半量莫德納」
17例境外移入「身分曝」　陳時中示警：國際疫情上升中
快訊／今境外「暴增17例」！　本土續+0
LIVE／第三劑提前開打　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2車猛撞！金門小貨車撞飛疊壓自小客車頂　1歲娃驚魂未定慈母緊抱

女駕駛違規橫切...台中警閃不過碰撞不治！4歲雙胞胎女兒頓失依靠

「台灣雞排之霸」慘了！隨地亂丟死雞　滿地腐屍臭爆新竹山谷　

網拍妹5年前為圓麻豆夢拍裸照　無良男網路賣530挨告...判賠12萬

國1追撞事故空拍照曝！8車相連如火車　網看傻了：變形金剛？

要消防員清路面積砂？　竹市府駁斥：為生命安全緊急開道

才搬新家就出事！苗栗女「9個月昏倒4次」　原因找到了

吃光50箱蜜蜂！宜蘭直徑50公分黑腹虎頭蜂巢摘除　業者喘口氣

澎湖海產一條街餐廳遭砸　只因老闆娘買魚後做了這個動作

條子鴿現身！涉出書造假掰故事　北檢首度傳喚出庭說明

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

重機男大生「逆向超車」撞自小客　車殼零件噴飛...目擊者：死了死了

高嘉瑜數度崩潰...淚訴還原經過　第一時間丟臉無助受害者不只她

怪手挖2下...水泥廠噴霧塔倒塌！　「百噸建物」壓死司機驚悚畫面曝

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

2車猛撞！金門小貨車撞飛疊壓自小客車頂　1歲娃驚魂未定慈母緊抱

女駕駛違規橫切...台中警閃不過碰撞不治！4歲雙胞胎女兒頓失依靠

「台灣雞排之霸」慘了！隨地亂丟死雞　滿地腐屍臭爆新竹山谷　

網拍妹5年前為圓麻豆夢拍裸照　無良男網路賣530挨告...判賠12萬

國1追撞事故空拍照曝！8車相連如火車　網看傻了：變形金剛？

要消防員清路面積砂？　竹市府駁斥：為生命安全緊急開道

才搬新家就出事！苗栗女「9個月昏倒4次」　原因找到了

吃光50箱蜜蜂！宜蘭直徑50公分黑腹虎頭蜂巢摘除　業者喘口氣

澎湖海產一條街餐廳遭砸　只因老闆娘買魚後做了這個動作

條子鴿現身！涉出書造假掰故事　北檢首度傳喚出庭說明

《棒棒堂》15年了！王子PO照「2團員直接換人」：變化很大…網一看秒懂

跟NDI會長都被中國列黑名單　游錫堃：就像一起被頒發勳章

快訊／音樂教父「住家慘遭瘋狂掃射」！　妻中彈身亡

新竹東風音樂祭登場　桃園新竹異地共演

台灣全球防疫評比躍升12名　陳時中「大膽預測」：下個月會再進步

Omicron擴散27國、通報370例　羅一鈞揭「抗原快篩有效」關鍵原因

先筆記！手搖飲限時8天「指定飲品第2杯10元喝」

2車猛撞！金門小貨車撞飛疊壓自小客車頂　1歲娃驚魂未定慈母緊抱

女駕駛違規橫切...台中警閃不過碰撞不治！4歲雙胞胎女兒頓失依靠

逛百貨看到「試吃品」！她立刻塞嘴裡　櫃哥傻眼：那是肥皂

大塊頭健身教練狠甩瘦小男巴掌　下秒慘被「一拳KO」倒地求饒！

社會熱門新聞

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

林秉樞錢從哪來？　黑心律師突破1盲點

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」！背後金主曝光

啃老林秉樞父母是校長、老師　姐姐是法官

林秉樞現身3點回應　「嘉瑜、小馬你們贏了」

林秉樞隨身帶「小肉槌」　出國偷摸舞孃胸部

高嘉瑜遭家暴被酸　導演看不下去公開對話還原

快訊／國道1號8車連環撞！1人受困

獨／「男友視角照」帶風向文作者非林男

即／桃園29歲女遭封屍

女網友「穿內褲」躺身邊！男摸一把慘了

即／林秉樞涉7項罪嫌　法院裁准羈押禁見

雙屍命案再撤銷死刑　死者母罵台灣廢死嗎！

更多熱門

關鍵字：

網路 未成年少女 裸照 遭告 賠償

讀者迴響

熱門新聞

Netflix「12月下架片單」超多經典神片！網崩潰哀嚎

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

網紅產品照「和淘寶一樣」遭疑盜圖！　多LOGO貴2倍

林秉樞錢從哪來？　黑心律師突破1盲點

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

今天「20211202」超罕見　錯過再等9年！

Joeman「31歲存到5000萬退休」！揭5大吸金原因

57歲視帝赴陸淪「街頭擺地攤」　出道40年辛酸畫面流出

自強號激烈震動　他崩潰喊快解體

分手就不會回頭的三大星座！

1~3類一線人員第三劑今午後開打！

林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」！背後金主曝光

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

揍完高嘉瑜「男友視角照」曝！網抓包：血流成河

男友自己住　台北女開監視器一看崩潰

更多

最夯影音

更多
吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面