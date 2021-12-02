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高市議員被控睡人妻還生子！遭求償2百萬　法官判免賠理由曝

▲▼高雄市議員蔡武宏。（圖／翻攝自蔡武宏臉書）

▲高雄市議員蔡武宏被控睡了人妻。（圖／翻攝自蔡武宏臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

國民黨高雄市議員蔡武宏被控2017年底與有夫之婦陳女交往，陳女在隔年4月與丈夫邱男離婚，並在同年11月生下一名男嬰，男嬰經DNA鑑定是蔡武宏的「骨肉」，邱男推算後認為蔡武宏是在陳離婚前，就和她交往並發生性關係產子，憤而提告蔡、陳損害配偶權求償200萬元，法院審理後認為陳女應賠邱男35萬元，蔡武宏則因無法證明當時就知道陳女還有婚約，無須賠償，可上訴。

不過，判決書也意外曝光，蔡武宏在得知陳女已婚的身分後，已和陳女恢復普通朋友關係，陳女曾傳LINE抱怨，以「垃圾」來稱呼蔡武宏，還要蔡負起養育之恩，陳女的姊姊也附和說「那男的（指蔡）的風評也不好」等內情。

判決指出，邱男與陳女是2013年12月結婚，2018年4月離婚，當年11月陳女生下一子，陳女於2019年2月提出否認推定生父之訴，經DNA確認孩子的生父是蔡武宏，邱男才得知原來早在離婚之前，陳女就已經和蔡武宏交往、發生性關係，邱男認為蔡武宏身為市議員，對於一般人情交往和人情事理應該知之甚詳，尤其在沒離婚前，夫妻兩人雖然因工作關係分隔兩地，但他每週末仍會回高雄陪陳女，蔡武宏不可能沒發現有蹊蹺，憤而向兩人提告損害配偶權，求償200萬元。

法院審理時，陳女指稱和邱男離婚是因為兩人生活習慣與價值觀本有落差，且因工作關係長期分居而感情淡薄，所以在2017年間商談離婚事宜時已無感情存在，當年底透過朋友介紹認識蔡武宏並交往時，並未向蔡表明已婚身分，而原本她與邱男因婚後購買的房子分產問題，準備賣掉後還邱男200萬元，沒想到因為親子事件，讓邱男心生不滿，逼她立即還錢，後來她總共還給邱男233萬元，其中的33萬元，就是賠償邱男侵害配偶權的損害。

陳女認為，和蔡武宏發生的事情僅為偶發事件，兩人已回復普通朋友關係，僅偶爾就未成年子女教養之事聯繫，目前從事美睫美甲事業，每月收入不穩，除房屋貸款外，尚需扶養未成年子女，甚至需要仰賴親友接濟，認為邱男請求金額顯然過高。

蔡武宏則主張，他和陳女認識並交往時，沒有非常緊密的親密關係，週一至週六都是在陳女關店後見面，陳女在週末都說需要休息、不宜見面，他在完全不知情的情況下才和陳女進一步交往並生下孩子，如果知道陳還沒離婚，就不可能與她交往。

法院審理後認為，陳女在還沒離婚的情形下就和蔡武宏交往並生下一子，所為足以動搖與邱男間夫妻共同生活圓滿幸福，審酌其收入後，所以判應賠邱男35萬元；至於蔡武宏部分，法官認為，現今社會鮮少會有人在決定是否交往前，就先要求檢查對方身分證件以確認對方是否已婚，所以既使蔡武宏是市議員，也難以認定他在交往時就知道陳女還沒離婚，判決免賠，全案可上訴。

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