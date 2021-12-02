被控睡人妻還產子　蔡武宏6點聲明：同意讓孩子認祖歸宗

▲高雄市議員蔡武宏。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

國民黨高雄市議員蔡武宏被指當小王睡人妻，被告上法院求償200萬元，法官判他免賠，經過一上午的神隱，蔡武宏發表聲明表示，的確是在不知道陳女有婚約的情況下與她交往並生下一子，目前孩子已認祖歸宗，請外界給予祝福，也對於此一事件造成的紛擾致歉。

蔡武宏的聲明全文如下：

茲因部分媒體報導蔡武宏誤當小王之新聞事件，承蒙社會各界關心，為避免大眾誤會致生非必要之社會成本，本人特此聲明如下：

一、 此事件武宏已於司法程序中 依法處理，訴訟程序目前已告一段落，武宏因個人私事引發社會各界關注深感抱歉，近日尚有諸多更具公益性質之議題 也希望大家多多關心。

二、 感謝法院明察秋毫，還給武宏清白，武宏絕無可能故意破壞他人家庭，陳小姐為武宏帶來一個活潑可愛的孩子，武宏對此非常感激，也非常享受初為人父之喜悅。

三、 武宏身為父親一定會負起養育責任，與陳小姐協議後，也同意讓孩子認祖歸宗，雙方均善盡父母責任，希望外界給予孩子祝福，也給孩子多一點私人及成長空間。

四、 武宏因此事件造成邱先生困擾亦深感抱歉，武宏當時對於陳小姐與邱先生之婚姻狀況確實不知情希望邱先生諒解。

五、武宏過去確實與陳小姐交往並生有一子，但雙方認識交往時， 陳小姐日常生活實與一般單身女子無異，陳小姐亦未告知其已婚身分，武宏也是直到陳小姐提出否認生父訴訟時，始悉雙方交往時陳小姐尚未離婚。

六、最末，武宏再次為此事件為社會大眾帶來紛擾致歉，各界的關心與意見，武宏均表感謝並虛心接受，未來武宏也必定引以為戒並持續努力為民眾服務。

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