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體育推手獎表揚幕後英雄！東森慈善首次參與獲「雙獎」

▲▼「110年體育推手獎表揚典禮」今日舉行，東森社會福利慈善基金會榮獲贊助類長期贊助獎及推展類銅質獎，東森集團執行董事邱佩琳代表領獎，從中華奧會主席林鴻道手中接過象徵榮譽的獎座。（圖／記者湯興漢攝）

▲「110年體育推手獎表揚典禮」今（25日）舉行，東森社會福利慈善基金會榮獲「贊助類長期贊助獎」及「推展類銅質獎」，由身兼基金會董事的東森新媒體執董邱佩琳（右）代表領獎，從中華奧會主席林鴻道手中接下獎座。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

教育部體育署今舉辦第13屆「體育推手獎」表揚活動，長年投入台灣偏鄉及兩岸慈善活動的「東森社會福利慈善基金會」（以下簡稱東慈），首度參與這個獎項，就拿下「推展類銅質獎」、「贊助類長期贊助獎」雙獎，身兼基金會董事的東森新媒體執行董事邱佩琳代表出席領獎，談到東慈長期以來對運動員及偏鄉學童的送愛關懷，她暖心表示，「希望這份力量能一棒接一棒，傳承下去！」

▲▼「110年體育推手獎表揚典禮」今日舉行，東森社會福利慈善基金會榮獲贊助類長期贊助獎及推展類銅質獎，東森集團執行董事邱佩琳代表領獎，從中華奧會主席林鴻道手中接過象徵榮譽的獎座。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森社會福利慈善基金會初次獲獎就以「推展類銅質獎」、「贊助類長期贊助獎」雙獎，令人留下深刻印象！

雖然東京奧運已落幕，但相信國人對於今年選手們的亮眼表現仍然感動不已！然而，運動員與團隊長期征戰國內外比賽所費不貲，除了有政府單位的資源挹注外，也有賴民間企業以及個人的長期贊助，才能讓運動員無後顧之憂，盡力在體育場上締造最佳紀錄，為表揚這些幕後英雄，教育部體育署自2009年持續辦理「體育推手獎」表揚活動，今年已邁入第13屆。

副總統賴清德今天特別蒞臨頒獎，談起體育表現對於台灣走入國際社會的重要性，他指出，「體育賽事在台灣，擁有能超越不同黨派、凝聚人心與國家的力量，也是讓世界看到台灣很重要的關鍵。推動體育政策政府責無旁貸，也感謝許多企業願意共襄盛舉一起推動。」教育部部長潘文忠致詞時也表示，「選手在國際賽場上能有好成績，除了本身不輟的努力，背後也因為有許多企業團體和個人不惜成本長期贊助，為選手教練搭建最好的舞台。」他也特別謝謝所有熱情體育推手，讓運動員在訓練路上不孤單。

▲▼「110年體育推手獎表揚典禮」今日舉行，東森社會福利慈善基金會榮獲贊助類長期贊助獎及推展類銅質獎，東森集團執行董事邱佩琳代表領獎，從中華奧會主席林鴻道手中接過象徵榮譽的獎座。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼副總統賴清德（上）及教育部潘文忠部長（下）對台下所有贊助推廣體育活動的企業團體與個人，表達高度讚譽與感謝。

▲▼「110年體育推手獎表揚典禮」今日舉行，東森社會福利慈善基金會榮獲贊助類長期贊助獎及推展類銅質獎，東森集團執行董事邱佩琳代表領獎，從中華奧會主席林鴻道手中接過象徵榮譽的獎座。（圖／記者湯興漢攝）

儘管今年是東慈首次獲頒體育推手獎，但事實上在東森總裁王令麟的帶領下，東慈在921大地震隔年成立後，即同步設立「東森育英獎學金」，不僅以獎助學金陸續贊助網球國手詹詠然、詹皓晴，包括今年在東奧表現亮眼的羽球選手戴資穎、桌球選手莊智淵、網球選手盧彥勳，以及近年在高球場上名次躍升的新星李旻、稱霸日本的圍棋女神謝依旻，也都曾獲得獎學金的鼓勵與肯定。除了檯面上的選手，育英獎學金也將持續獎助擁有特殊才藝、天賦的青年學子出國深造、勇敢逐夢。

邱佩琳在受訪時特別表示，「詹家姊妹其實就是921地震當時的受災戶，因此總裁當時才有這個動機，他希望所有優秀選手都可以得到妥善的照顧，讓他們沒有後顧之憂，在國際舞台上發光發亮，所以我們從2004年開始贊助她們，總金額大概已達1080萬。」

▲▼「110年體育推手獎表揚典禮」今日舉行，東森社會福利慈善基金會榮獲贊助類長期贊助獎及推展類銅質獎，東森集團執行董事邱佩琳代表領獎，從中華奧會主席林鴻道手中接過象徵榮譽的獎座。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森新媒體執董邱佩琳表示，東慈設立的各式獎學金和「愛的早餐」，迄今已讓4萬多名青年學子安心就學。除了贊助選手、偏鄉教育，東慈也持續舉辦「兩岸小天使」活動長達12年時間，以體育、音樂等活動為兩岸小朋友牽起難得的交流機會。

此次在「長期贊助獎」的部分，評審對於東慈長期以來投注在偏鄉原住民學童的實質援助與關愛，更是給予莫大肯定！對於東慈來說，無論是培訓孩子們運動或是技藝都要從小紮根起，因此東慈以「愛的早餐」為敲門磚，以長達15年的時間持續提供原住民學童營養早點，讓他們每天早晨都有充沛活力，迎接一整天的體育訓練與課堂學業。同時也補助經費，協助學校設立體育社團，如花蓮卓溪鄉卓溪國小、古風國小射箭隊，花蓮富里鄉東里國小、崇德國小足球隊，台東忠孝國小棒球隊以及台中市大林國小直排輪隊，皆有東慈幫忙共同創辦。

感人的是，東森購物網的會員們也在東慈帶領下，多次共襄盛舉「送愛到部落」，不少會員主動捐出原住民學童需要的球鞋、球具、球服等專業器材，讓原本只能穿家居服練球、缺少保護力的運動鞋練習的孩子們，全都能換上嶄新的裝備，為自己和學校在球場上爭取最佳成績與榮譽。

將「取之於社會，用之於社會」視為集團重要理念的王令麟，每年也必定會撥出時間前往部落，親自為原住民學童下廚，面對面傾聽他們當下的心情與需求，是不少原住民小朋友口中親暱喊著的「東森爸爸」。如今，東慈即將邁入第22年，邱佩玲表示，「固然希望這些運動員與孩子們，在眾人協助下，未來有機會代表國家前進國際賽事取得世界級的好成績，然而也希望他們未來接棒，將這份心意、技能與經驗傳承給學弟妹，創造一個良善的循環，這也是總裁創辦東慈的初衷。」未來不只體育，東森持續為社會挹注的資源，更要成為所有年輕人的夢想推手。

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