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徐國勇球棒隊註記說網熱議　部長臉書釋疑：無涉民眾運動

▲內政部長徐國勇球棒註記說引發網熱議、晚間徐在臉書發文釋疑。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部長徐國勇球棒註記說引發網熱議、晚間徐在臉書發文釋疑。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

內政部長徐國勇22日下午到刑事局視察全國同步掃黑專案成果，並在警政署長陳家欽、刑事局長黃嘉祿陪同下召開記者會。徐國勇強調，鑑於近期全台發生數起街頭暴力鬥毆事件，引方民眾對人身安全憂慮，將責成警政署在警員行動載具增列「球棒」註記，未來只要民眾持球棒等兇器參加聚眾鬥毆，個人資料都會被增列註記，涉鬥毆將有預謀犯案動機、希望藉此增加暴力犯罪的嚇阻能力。

但經新聞報導後引發網友討論，並憂心未來車上攜帶運動器材或者部分工具將遭警方「註記」甚至開罰，對此內政部長徐國勇22日19時許發文進行說明。

徐國勇發文解釋：「有關稍早於刑事局的記者會中提及「警方臨檢發現車內有危險物品將進行註記」的部分，為避免誤解，進一步向大家說明，唯有當警方臨檢發現車內有刀械、球棒、或其他危險物品，且攜帶者有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者，警方才會予以註記，對於一般民眾進行運動等並不會註記，請民眾不用擔心。」

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