巾幗不讓鬚眉　安平女警榮獲警政署績優交通警察

▲台南市警四分局交通分隊警員楊其文，獲警政署全國績優交通警察殊榮，市警局局長方仰寧特別表揚嘉勉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局交通分隊警員楊其文，於警政署全國績優交通警察遴選中脫穎而出，獲績優交通警察，實屬交通警察的最高榮譽，台南市警察局局長方仰寧特別表揚嘉勉，期望楊員於未來的警職生涯裡能持續秉持初衷，開拓專屬於自己的康莊大道。

台南市警四分局交通分隊警員楊其文，凡事盡心盡力，不僅處理交通事故時能與傷者感同身受、以同理心待人接物外，亦不輕易放過任何肇事逃逸的惡性行為，曾連日披星戴月地調閱路口監視器，只為還原交通事故真相，伸張正義，正義感豐沛的她，可是同事及民眾眼中的女豪傑！

楊其文出身警察世家，父親過去在台南市警局刑事組幹探，母親則是四分局防治組長，母女檔同在分局服務，雙雙傑出，堪稱最佳拍檔。楊其文說，對自己最大的期許便是希望能圓滿完成每件交付的任務與仔細瞭解所轄交通事件處理狀況，讓民眾安全順遂，暢行無虞，謙讓的她也被轄區居民譽為「交安女神」。

四分局長甘炎民表示，警職工作危險且辛勞，除要隨時身涉險境，繁重的實務狀況，更需縝密的思維及堅毅的決心才足以完成任務，楊員從警至今依然戮力從公保有工作熱情，實屬同仁典範，視職業為志業默默耕耘、辛勤付出，期盼她在工作領域上繼續努力，服務民眾再創佳績！