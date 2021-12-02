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傳裸妹照「叔叔想看妳的！」還要姪女不可以說　狼叔這下慘了

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲狼叔傳訊姪女「叔叔想看」，讓原PO氣炸。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「沒打死你，是算你好運！」一位人妻日前在爆料公社APP的《匿名公社》中發文，說小叔傳了一些訊息給女兒，一看內容讓她氣炸，因為對方竟然是丟了一張「模特兒後台（換裝）春光」照，要求「美麗的姪女，妳的身材一定比她們好，叔叔想看。」貼文一出，其他網友直喊扯，也力挺原PO「給他吉下去！」

這位人妻文中貼出訊息截圖，只見小女生相當聰明，將訊息都轉傳給原PO，勇敢告狀「媽媽，叔叔剛才傳這個給我。」看看內容，對方先是傳了張半裸女背影照，請求「美麗的姪女，妳的身材一定比她們好，叔叔想看」，接著丟了一張送飛吻的貼圖，還不忘提醒「不可以跟妳爸爸媽媽說。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自匿名公社）

▲男子傳春光圖給未成年姪女，讓網友覺得超噁。（圖／翻攝自匿名公社）

眼見小叔對女兒伸出狼爪，女網友火大到不行，「我女兒剛才傳這個給我，我二話不說，找我哥衝去小叔上班的地方，狠打牠（他）一頓。」誇張的是，對方還聲稱自己只是開玩笑的，讓她更氣「老娘打你也是開玩笑的，X！」原PO老公得知消息後，也氣得怒揍自己兄弟，「我會讓你在你的孩子和親戚面前，永遠抬不起頭。」

貼文一出，不少網友忍不住喊扯，「親兄弟也要明算帳，給他吉下去」、「打死剛好」、「很多人不會表現出來都要避免了，他還表現明顯，誇張欸，心術不正」、「真變態」、「這個真的欠扁」、「這種人太垃圾了。」

人妻也在留言處表示，還好女兒有勇敢告訴她，但一想到女兒才17歲、又[跟小叔有血緣關係，男方卻敢動邪念，讓一家人真的忍不下去，已經有報警並提告，「報了，先打才押他去報警」、「我老公不接受和解，直接提告了」、「氣死我了，自己的姪女耶！笨圾！」

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