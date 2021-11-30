母子每天共浴！31歲男「抱媽才肯睡」　她徵「接班人」網一片噓聲

▲31歲媽寶男現在還會跟媽媽一起洗澡，讓網友們避之唯恐不及。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導

在感情世界遇到媽寶可是會讓人避之唯恐不及。一名母親近日發文表示，兒子已經31歲了，但因為單親從小備受寵愛，只要她一不在身邊就會很焦躁不安，且洗澡、睡覺都要一起，讓她很擔心自己未來離世後，兒子生活沒辦法自理，因此想找個「接班人」照顧他。文章曝光後，網友們一面倒要她「不要害其他的女性了，拜託」。

一名媽媽在「匿名公社」發文，先是31歲大讚兒子很貼心、懂事，之前的在校成績也優異，但因為她和丈夫離婚後，長年缺乏父親的教育，加上她很寵愛兒子，因此只要她不在兒子身邊的時間太長，對方就會感到焦躁不安，且兒子今年已經31歲，還沒有任何工作經驗，不過她強調，兒子沒有精神疾病問題。

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原PO透露，兒子還像小時候一樣，晚上要抱著她才肯睡，連洗澡也要一起，讓她很擔心自己若哪天離開人世，兒子該怎麼辦，「他連泡麵都不會泡，而且又那麼怕黑，有沒有人能介紹個好女人來接替我照顧他呢？」

▲原PO幫兒子徵女友，但列出的兒子形象讓網友全嚇傻。（圖／翻攝自匿名公社）

文章曝光後網友一面倒噓爆原PO，紛紛留言表示，「除非妳有足夠的存款可以辦信託養他到老，不然請訓練他獨立，妳這是在害他，請不要想找別的女孩來替妳扛責任」、「請保母比較快啦」、「我比較好奇，那貴公子當兵那時候是怎麼當到退伍的」、「把兒子趕出去訓練他獨立，不是給魚要給漁竿」、「不知道您對『媽寶』這名詞有什麼看法」、「這.....我只能說你自己造成的問題...不要甩鍋給別人了」。